La ragazza del futuro, il testo della canzone di Cesare Cremonini ospite al Festival di Sanremo 2022

Qual è il testo de La ragazza del futuro, la canzone di Cesare Cremonini ospite al Festival di Sanremo 2022 stasera, 3 febbraio? Di seguito tutte le parole del brano del cantautore bolognese:

Ho bisogno di qualcuno

Che mi indichi la strada

La ragazza del futuro

È una stella ubriaca

Che sta a penzoloni sopra al muro dei messicani

Che si aggiusta il vento tra i capelli con le mani

Ha gli occhi di chi ha fatto viaggi straordinari

Come ti chiami?

La ragazza del domani (ah)

Con un filo di voce

Parla coi telegiornali

E dice un sacco di cose

Che ci fai da sola sulle spiagge tropicali?

Sei così bella che potrei ancora innamorarmi

Ora che sei qui non te ne andare

Per favore rimani

Balla

(Figlia del sole) Figlia del sole

(Canta) Canta

(Non ti fermare) Non ti fermare

(Ama) Ama e prova il dolore

Tu voli su una nuvola nel cielo

Una rondine si posa su un veliero

Ho negli occhi la ragazza del futuro

Eri tu che volevi tornare indietro

Ragazza del futuro (ah)

Sei persa in una strada

Hai bisogno di un aiuto

Sembri spaventata

Sali sulle scali mobili di un aeroporto

Cammina sopra il pavimento instabile del mondo

E non aver paura è solo un altro giorno qui

Dammi le mani

Balla

(Figlia del sole) Figlia del sole

(Canta) Canta

(Non ti fermare) No, non ti fermare

(Ama) Ama e prova il dolore

Tu voli su una nuvola nel cielo

Il mio cuore si posa su un pensiero

Ho negli occhi la ragazza del futuro

Eri tu che volevi tornare indietro (ooh, a-a-a-ah)

Ho bisogno di qualcuno

Che mi indichi la strada

La ragazza del futuro

Forse l’ha trovata

Mentre voli su una nuvola nel cielo (balla)

(Figlia del sole) La rondine si posa su un veliero

Ho negli occhi la ragazza del futuro (canta)

(Non ti fermare) Eri tu volevi tornare indietro

La, la, la, la, la, la, la, la, la

La, la, la, la, la, la, la, la, la, la (uh)

Streaming e tv

Abbiamo visto il testo de La ragazza del futuro di Cesare Cremonini ospite oggi al Festival di Sanremo 2022, ma dove vedere la kermesse in diretta tv e live streaming? La terza puntata, come detto, andrà in onda oggi – 3 febbraio – alle ore 20,40 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.