La ragazza dei tulipani: trama, cast e streaming del film

Questa sera, mercoledì 13 gennaio 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda La ragazza dei tulipani (Tulip Fever), film del 2017 diretto da Justin Chadwick, con protagonisti Alicia Vikander, Dane DeHaan, Zach Galifianakis, Judi Dench e Christoph Waltz. La pellicola è l’adattamento cinematografico del romanzo del 1999 Tulip Fever di Deborah Moggach. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Paesi Bassi. Sophia è una fanciulla orfana cresciuta nel convento di Sant’Ursula. La badessa organizza per lei un matrimonio combinato con un ricco mercante vedovo di mezz’età di nome Cornelis Sandvoort e Sophia lascia così il convento per iniziare una nuova vita da moglie. Il matrimonio con Sandvoort prosegue, per Sophia, tra alti e bassi, senza alcuno slancio passionale. Per di più, Sophia non riesce a concepire. La situazione ha una svolta quando Sandvoort decide di farsi ritrarre insieme alla giovane moglie da un talentuoso pittore squattrinato, tale Jan van Loos. Tra Sophia e l’affascinante artista nasce un’immediata passione che complicherà sia le loro vite che quelle di Maria, domestica e amica di Sophia, e del suo fidanzato, il pescivendolo Willem…

La ragazza dei tulipani: il cast del film

Abbiamo visto la trama de La ragazza dei tulipani, ma qual è il cast completo del film? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

Alicia Vikander: Sophia Sandvoort

Dane DeHaan: Jan Van Loos

Jack O’Connell: William Brok

Holliday Grainger: Maria

Judi Dench: badessa di St. Ursula

Christoph Waltz: Cornelis Sandvoort

Douglas Hodge: Nicholas Steen

Zach Galifianakis: Gerrit

Matthew Morrison: Mattheus

Cara Delevingne: Annetje

Joanna Scanlan: sig.ra Overvalt

Tom Hollander: dott. Sorgh

Cressida Bonas: sig.ra Steen

Kevin McKidd: Johan De Bye

David Harewood: Prater

Michael Nardone: Daan

Alexandra Gilbreath: Lysbeth

Michael Smiley: Pieter

Miltos Yerolemou:

Daisy Lowe: Carolijn

Streaming e tv

Dove vedere La ragazza dei tulipani in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 13 gennaio 2021 – alle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 o 502 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile vedere in diretta live streaming o in differita il film anche sulla piattaforma gratuita RaiPlay.it.

