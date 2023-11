La ragazza con il braccialetto: trama, cast e streaming del film

Stasera, 3 novembre 2023, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda La ragazza con il braccialetto, film del 2019 diretto da Stéphane Demoustier. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Lisa ha 18 anni e un braccialetto elettronico alla caviglia. Accusata due anni prima del presunto omicidio della sua migliore amica, attende il processo a casa dei genitori. Bruno e Céline la sostengono, interrogandosi ciascuno a suo modo sulla maniera migliore di fare fronte al dramma familiare. Bruno è un padre proattivo, Céline una madre bloccata davanti al destino della figlia. Un destino che si gioca in tribunale tra accuse e difese, confessioni e testimonianze che rivelano la sua vita intima e rendono difficile discernere la verità. Chi è veramente Lisa? Conosciamo veramente chi amiamo? Come capire che esiste sempre un’altra verità? In piedi davanti a un crimine che giura di non aver commesso, Lisa aspetta (forse) impassibile il giudizio della corte.

La ragazza con il braccialetto: il cast

Abbiamo visto la trama de La ragazza con il braccialetto, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Roschdy Zem: Bruno Bataille

Melissa Guers: Lise Bataille

Anaïs Demoustier: avvocato generale

Chiara Mastroianni: Céline Bataille

Annie Mercier: avvocato di Lise

Pascal Garbarini: Presidente del Tribunale

Anne Paulicevich: Signora Dufour

Xavier Maly: medico legale

Vincent Colombe: esperto ADN

Streaming e tv

Dove vedere La ragazza con il braccialetto in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 3 novembre 2023 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.