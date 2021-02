La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021 streaming e diretta tv: dove vedere quinta puntata

Questa sera, giovedì 18 febbraio 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda la quinta puntata de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021, l’esperimento sociale che mette a confronto due mondi agli antipodi, in cui pupe e secchioni, ma anche viceversa, saranno costretti a vivere sotto lo stesso tetto. Alla conduzione Andrea Pucci che racconterà l’incontro tra due pianeti all’apparenza lontani rappresentati da pupe e secchioni e da pupi e secchione. Al fianco di Pucci la pupa per antonomasia: Francesca Cipriani. Dove vedere la quinta puntata de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La quinta puntata del programma, come detto, va in onda stasera – giovedì 18 febbraio 2021 – in prima serata (ore 21,20) su Italia 1 (canale 6 del digitale terrestre).

La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming sulla piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere le puntate o le clip grazie alla funzione ondemand.

Ospiti

Nel corso delle varie puntate del programma La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021 ci saranno tanti ospiti del mondo della cultura e dello spettacolo che giudicheranno le prove a cui i ragazzi saranno sottoposti. Tra questi Iva Zanicchi, Francesca Barra, Cristiano Malgioglio, Carmelo Abbate. Tra gli ospiti anche Vladimir Luxuria, Roberto Giacobbo, Giulia Salemi, Francesca Brambilla, Laura Cremaschi, Diego Dalla Palma, Carmen Di Pietro, Giorgio Mastrota, Claudia Ruggeri, Enzo Salvi, Jo Squillo, Natalia Titova e Antonio Zequila.

Potrebbero interessarti Che Dio ci aiuti 6: la trama della prossima puntata, la nona Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 18 febbraio 2021 Animali fantastici e dove trovarli: il cast del film