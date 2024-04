La Pupa e il Secchione 2024, eliminati: chi è stato eliminato stasera, coppia eliminata, 17 aprile

LA PUPA E IL SECCHIONE 2024 ELIMINATI – Chi è stato eliminato al termine della puntata di oggi, 17 aprile, dal cast de La pupa e il secchione show 2024? A lasciare il talent show di Italia 1 è la coppia formata da In aggiornamento

Giudici e giuria

A giudicare i 18 concorrenti in gara sono i giudici Aldo Montano, Paola Barale e Candida Morvillo. Tra i giochi iconici tornano lo Zucca Quiz, la Prova Riconoscimento e la Prova Fitness. Novità di questa stagione sono invece due prove: la Sfida del muro e il Gioco delle Affinità. La conduzione è di Enrico Papi. In tutto sono previste sei puntate, a partire dal 10 aprile.

La Pupa e il Secchione 2024: Concorrenti e coppie

Questi i secchioni de La Pupa e il Secchione 2024 e le coppie abbinate alla rispettiva pupa.

–Alessio Pino 28 anni Napoli. Laureato e cartomante. In coppia con Virginia

–Pio Savelli 21 anni. Studente di giurisprudenza e belle arti. In coppia con Noemi

– Andrea Valenza 23 anni. Laureato in Economia, animatore in oratorio, che ama recitare. In coppia con Camilla.

– Pestarino, 29 anni. In coppia con Annalisa.

– Federico Rifugiato da Palermo 25 anni, insegnante di matematica, fisica, chimica. In coppia con Aurora.

– Federico Gorrino 27 anni, ingegnere informatico. Si accoppia con Anastasia.

– Candido 21 anni studente di ingegneria informatica di Manfredonia. In coppia con Federica.

– Gianluca Leonardo 31 anni, studente di lingue straniere. In coppia con Rosaria

– Sciamanna, laureato in scienze chimiche. È in coppia con Swami.

Streaming e tv

Dove vedere La Pupa e il Secchione 2024 in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Italia 1 dal 10 aprile 2024 in prima serata alle ore 21.20. Anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Play.