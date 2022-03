La Pupa e il Secchione 2022: le pupe e i pupi

Torna l’appuntamento in prima serata con La pupa e il secchione 2022. Il programma quest’anno si tinge di sfumature da reality grazie all’arrivo di una nuova conduttrice. Barbara d’Urso è al timone dell’edizione 2022 del programma che vede in gara undici coppie ben schierate, composte omogeneamente da pupe e secchioni. Ma chi sono le “pupe” e i “pupi” dell’edizione 2022? Chi fa parte del cast? Una delle caratteristiche che rende questa stagione inedita riguarda la componente VIP del cast. Alcuni nomi, infatti, riguardano celebrità ben care a Barbara d’Urso, che si metteranno alla prova e daranno il loro contributo al programma. Tra le “pupe” già affermate, almeno dal mondo VIP, sappiamo che ci saranno Flavia Vento e Paola Caruso. Ma con la conduzione di Barbara d’Urso troveremo anche i “pupi”: tra questi spicca il nome di Francesco Chiofalo.

Puntate, streaming e TV

Ora che abbiamo visto chi sono le pupe e i pupi di questa edizione, possiamo soffermarci sui dettagli più tecnici. Prima di tutto scopriamo da quante puntate è composto La pupa e il secchione show 2022. Il reality va in onda ogni martedì, a partire dal 15 marzo 2022, in prima serata su Italia 1. Le puntate in totale sono otto, per cui dovrebbe andare in onda una volta a settimana. Di seguito vi lasciamo la programmazione, che potrebbe subire variazioni:

Prima puntata: 15 marzo 2022

Seconda puntata: 22 marzo 2022

Terza puntata: 29 marzo 2022

Quarta puntata: 5 aprile 2022

Quinta puntata: 12 aprile 2022

Sesta puntata: 19 aprile 2022

Settima puntata: 26 aprile 2022

Ottava puntata: 3 maggio 2022

Ma dove vedere in TV e in diretta streaming La pupa e il secchione 2022? Il programma, come già detto, arriva in prima serata su Italia 1. Il canale è disponibile al tasto 6 del telecomando (506 per HD). Chi invece vuole seguire in diretta streaming può accedere a MediasetPlay. È disponibile anche l’App per smartphone, tablet e Smart TV, dove poter recuperare anche gli episodi già andati in onda grazie alla funzione on demand.