La prova del cuoco, la concorrente ringrazia il marito: “Mi ha permesso di partecipare”

Gelo in studio a La prova del cuoco. “Sono Natascia, sono sposata da un anno e ringrazio mio marito che mi ha permesso di venire qui”, a dirlo è una concorrente della storica trasmissione di Rai 1 condotta da Elisa Isoardi. Parole che hanno provocato una vera e propria bufera, considerando che sono arrivate proprio nel corso della Giornata contro la violenza sulle donne di ieri, 25 novembre.

La donna di Vasto, in provincia di Chieti, ha raccontato alla Isoardi che suo marito “è un po’ geloso“. Tanto che solo ha fatica le ha gentilmente concesso di poter partecipare a La prova del cuoco. Frasi che hanno fatto calare il gelo in studio, anche se la conduttrice è prontamente intervenuta: “È geloso lui? Ma se è geloso lui è un problema suo! Perché bisogna ringraziarlo?”, ha esclamato l’ex fidanzata di Matteo Salvini, che poi ha aggiunto: “Non poteva venire alla Prova del cuoco? Ehhhh”, facendo un ampio gesto con la mano.

Una scena che inevitabilmente ha indignato molti utenti sui social, visto anche il giorno particolare in cui è avvenuta. “Le ha permesso di venire, e che siamo nel Medioevo?”, “Le violenze sulle Donne hanno radici lontane: nascono dalla quotidianità, dalla visione della donna come serva dell’uomo-padrone, relegata alle faccende domestiche o al ruolo di incubatrice per figli”.

