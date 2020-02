La proprietà non è più un furto: la trama del film

Stasera, 21 febbraio 2020, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda La proprietà non è più un furto, film drammatico e grottesco del 1973 diretto da Elio Petri con Ugo Tognazzi e Flavio Bucci, scomparso il 18 febbraio scorso all’età di 73 anni. Qual è la trama del film? Di cosa parla? Di seguito tutte le informazioni sulla pellicola scelta dalla Rai per ricordare l’attore che, durante la sua lunga carriera, fece parte anche del cast de Il Marchese del Grillo. Nel famosissimo film interpretava Don Bastiano, il brigante.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SUL FILM

La proprietà non è più un furto: la trama

Total (Flavio Bucci) è un giovane impiegato di banca allergico al denaro, figlio di un ex bancario integerrimo. Convertito al marxismo-mandrakismo, diventa ladro per ideologia, perseguitando ciò che per lui è il simbolo del capitalismo: un laido macellaio romano (Ugo Tognazzi) cliente della sua banca, che possiede una bella amante e tanto denaro.

Lo scopo di Total è quello di derubarlo, poco a poco, di tutto, persino della sua donna, che cerca di concupire, del coltello con cui affetta la carne, dei gioielli e del denaro. Si fa aiutare da un romantico scassinatore e attore di nome Albertone (Mario Scaccia), che gli insegna il mestiere e resta incastrato nel meccanismo e alla fine muore di crepacuore in questura. Il macellaio alla fine ha, comunque, la meglio e strangola il suo persecutore in ascensore.

I PROGRAMMI DI RAI 3

Streaming e tv: dove vedere il film

Il film con Flavio Bucci e Ugo Tognazzi va in onda, come detto, stasera (21 febbraio 2020) su Rai 3 a partire dalle ore 21,20. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Per accedervi basta registrarsi con mail o profilo social. Buona visione!

Potrebbero interessarti La proprietà non è più un furto: trama e cast del film con Ugo Tognazzi e Flavio Bucci Renegades Commando d’assalto: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1 Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata del 21 febbraio 2020

TUTTE LE NOTIZIE DAL MONDO DELLO SPETTACOLO