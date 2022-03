La promessa dell’alba: trama, cast e streaming del film

Stasera, venerdì 4 marzo 2022, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda La promessa dell’alba, film del 2017 diretto da Éric Barbier. Il soggetto è tratto dal romanzo La promessa dell’alba di Romain Gary. Nel 1970 era già stato realizzato un film dallo stesso soggetto, intitolato Promessa all’alba. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nina Kacew è una donna irascibile e tenace che sogna il figlio ambasciatore e grande romanziere. Caparbiamente convinta che il suo ragazzo sia promesso a un destino fuori dal comune, ogni sua azione è votata alla causa. Cresciuto in Polonia e sotto l’egida di questa madre febbrile che lo educa alle gioie e agli scacchi della vita, Romain sperimenta il mondo fuori e quello domestico affollato di dame che indossano i cappelli che Nina cuce per loro. Ma è la Francia che Nina ha promesso a suo figlio, la terra dove diventerà uomo e farà i suoi studi. Trasferitasi a Nizza, Nina finirà per gestire un grazioso hotel in riva al mare e guardare il suo ragazzo partire per Parigi e poi per la guerra, che incombe come i nazisti ai confini. Tra andate e ritorni, tra separazioni e promesse, tra lettere interminabili e carezze infinite, Romain combatterà la sua battaglia e diventerà tutto quello che Nina aveva sognato per lui.

La promessa dell’alba: il cast del film

Abbiamo visto la trama de La promessa dell’alba, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Pierre Niney: Romain Kacew, alias Romain Gary

Charlotte Gainsbourg: Mina Kacew

Didier Bourdon: Alex Gubernatis

Jean-Pierre Darroussin: Zaremba

Catherine McCormack: Lesley Blanch

Finnegan Oldfield: capitano Langer

Pawel Puchalski: Romain a 8-10 anni

Némo Schiffman: Romain a 14-16 anni

Katarzyna Skarzanka: Aniela

Zoe Boyle: la poetessa

Arieh Worthalter: capitano De Gache

Streaming e tv

Dove vedere La promessa dell’alba in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 4 marzo 2022 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.