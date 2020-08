La piccola principessa: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 8 agosto 2020, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda La piccola principessa, film drammatico per famiglie americano del 1995 diretto da Alfonso Cuarón e interpretato da Eleanor Bron e Liam Cunningham (in un doppio ruolo). Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Sara Crewe (Liesel Matthews) è la dolce, gentile e premurosa figlia, del Capitano Richard Crewe (Liam Cunningham), un ricco aristocratico che vive in India. La madre di Sara è morta insieme all’altra sua figlia non ancora nata quando ella era molto piccola. Il capitano Crewe iscrive Sara ad un collegio femminile a New York e istruisce la perfida direttrice Miss Maria Minchin (Eleanor Bron) a non risparmiare alcuna spesa assicurandosi che sua figlia si senta a suo agio mentre è via. Le ha riservato la suite più grande della scuola e regala a Sara un medaglione speciale con la foto di sua madre, e una bambola francese di nome Emily, che le dice che se vuole parlargli, lei deve parlare con Emily e lui la sentirà. Sebbene trovi le regole rigide e l’atteggiamento duro di Miss Minchin soffocante, Sara diventa popolare tra le ragazze, tra cui la cameriera del retrocucina Becky (Vanessa Lee Chester), per la sua gentilezza ed il suo forte senso dell’immaginazione. Scrive lettere costanti a suo padre, che sono una grande fonte di felicità per lui sul campo di battaglia. Un giorno però il Capitano Crewe però viene dichiarato morto quando in realtà è gravemente ferito e soffre di amnesia e il governo britannico sequestra la sua compagnia e i suoi beni…

La piccola principessa: il cast del film

Abbiamo visto la trama de La piccola principessa, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Liesel Matthews: Sara Crewe

Eleanor Bron: Miss Maria Minchin

Liam Cunningham: Capitano Crewe, Principe Rama

Rusty Schwimmer: Amelia Minchin

Arthur Malet: Charles Randolph

Vanessa Lee Chester: Becky

Errol Sitahal: Ram Dass

Heather Deloach: Ermengarda

Taylor Fry: Lavinia

Darcie Bradford: Jesse

Camilla Belle: Jane

Streaming e tv

Dove vedere La piccola principessa in tv e live streaming gratis? Il film va in onda oggi, sabato 8 agosto 2020, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

