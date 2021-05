La partita del cuore 2021: le formazioni delle squadre

Quali sono le squadre (e relative formazioni) de La partita del cuore 2021? All’evento, a sostegno dell’Istituto di Candiolo – Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro onlus, saranno presenti la Nazionale Italiana Cantanti, capitanata da Enrico Ruggeri, e i Campioni per la Ricerca, capitanati da Andrea Agnelli. Tra i Campioni per la Ricerca scenderanno in campo tra gli altri: John Elkann, Pavel Nedved, Andrea Pirlo, Gigi Buffon, i piloti della Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz, il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana maschile di Ciclismo Davide Cassani e moltissimi altri. La Nazionale Cantanti, capitanata da Enrico Ruggeri, schiererà tra gli altri, Eros Ramazzotti, Ermal Meta, Briga, Bugo, Raoul Bova, i rapper Shade e Random con i rinforzi di Maicon (ex Inter), Dida (ex Milan), Ribery (Fiorentina) e moltissimi altri, in una staffetta di solidarietà tra continue sorprese. Ma vediamo insieme le formazioni delle due squadre de La partita del cuore 2021:

NAZIONALE CANTANTI (All. Capello-Masini)

Ruggeri

Ramazzotti

Bova

Matteo Bocelli

Bugo

E.Meta

Briga

Moreno

Boosta

Shade

Random

Dida

Maicon

Allegri

Ribery

Albi (Stato sociale)

Moreno Conficconi (Extraliscio)

Fede Rossi

Sorrentino

Marco Ligabue

CAMPIONI PER LA RICERCA (All. Mihajlovic)

Agnelli

Bassetti

Nedved

Elkann

Tavares

Leclerc

Sainz

Giovinazzi

Cassani

Buffon

Storari

Pirlo

Marcore

Santini

Di Tanno

Cirio

Vegas Jones

Ciro The Jakal

Ricca

Ronaldo (da confermare)

La telecronaca della partita del cuore 2021 sarà affidata a Pierluigi Pardo, mentre Giorgia Rossi, a bordo campo, raccoglierà a caldo le dichiarazioni dei giocatori.

Streaming e tv

Abbiamo visto le formazioni (squadre) de La partita del cuore 2021, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? L’evento, come detto, andrà in onda stasera – 25 maggio – alle ore 20,45 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it e sul sito Sportmediaset.it.