La partita del cuore 2021: come donare, il numero utile

Come si fa a donare qualche euro in occasione de La partita del cuore 2021 in onda oggi, 25 maggio, su Canale 5? Da qualche giorno è attivo il numero solidale 45527. Fino al 3 giugno sarà possibile sostenere La Partita del Cuore e la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro donando 2 euro per ciascun sms inviato da cellulari WINDTRE, TIM, Vodafone, Poste Mobile, Coop Voce e Tiscali. Chiamando lo stesso numero da rete fissa TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb, Tiscali, si possono donare 5 o 10 euro. Chiamando da rete fissa TWT, Convergenze, Poste Mobile si possono donare 5 euro. La sera del 25 maggio sarà possibile seguire la sfida tra la Nazionale Cantanti e i Campioni per la Ricerca anche in diretta sulle frequenze della radio ufficiale della Partita del Cuore: Radio 105, su Radio 105 Tv e attraverso tutti i canali social.

La storia

Abbiamo visto come donare in occasione de La partita del cuore 2021, ma qual è la storia di questo evento? La Nazionale Cantanti è nata ufficialmente nel 1981 da un’idea di Mogol ma già dal 1969 diversi protagonisti del mondo della musica avevano organizzato partite e incontri sportivi con finalità benefiche. Nel 1991 la prima Partita del Cuore ufficiale, si giocò all’Arena di Milano con oltre 83.000 persone sugli spalti ma la Nazionale Cantanti (riconosciuta dalla Presidenza del Consiglio nel 1996 e ONLUS dal 2000) negli anni si è spinta anche in Inghilterra, Russia, Romania, Ucraina e anche a Sarajevo durante la guerra dei Balcani. Moltissimi sono i personaggi di spicco dello spettacolo, del calcio (tra i quali Pelé, Maradona, Baggio), della musica, dello sport e della politica che hanno preso parte all’evento, memorabile lo storico incontro del 2000 tra il Presidente dello Stato d’Israele, Shimon Peres, e il presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese, Yasser Arafat. Ad oggi oltre 100 milioni di euro sono stati donati in beneficenza.