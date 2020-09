La partita del cuore 2020 streaming e tv: dove vedere l’evento in diretta live

Stasera in tv, su Rai 1, alle ore 21,25 va in onda La partita del cuore 2020, evento tv che si inserisce nel progetto nazionale “Da Verona accendiamo la musica” a sostegno della raccolta fondi promossa da Music Innovation Hub – Impresa Sociale (www.musicinnovationhub.org), a favore dei lavoratori dello spettacolo fermi a causa della pandemia di Coronavirus. Dove vedere La partita del cuore 2020 in tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

L’evento, come detto, va in onda oggi – giovedì 3 settembre 2020 – dalle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 del digitale terrestre, versione HD). Alla conduzione Carlo Conti. In campo 4 squadre, capitanate da Alessandra Amoroso, Raoul Bova, Gianni Morandi e Salmo, che si sfideranno in partite da 30 minuti. Le squadre, composte da 11 elementi ciascuna, verranno formate durante la serata.

La partita del cuore 2020 in live streaming

La partita del cuore 2020 sarà visibile anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Scopo benefico

Come aiutare? Da martedì 1 settembre al 21 settembre sarà attivo il numero solidale 45588 (messo a disposizione dall’Associazione La Partita del Cuore – Umanità senza Confini O.n.l.u.s.) che, insieme all’incasso della vendita dei biglietti, al netto dei costi, andrà a costituire un aiuto concreto ai lavoratori del mondo dello spettacolo che, a causa della pandemia di Coronavirus con conseguente stop al lavoro, versano in difficoltà economiche. “Chi vincerà la partita del cuore? – Edizione Speciale 2020”? Stasera, 3 settembre 2020, la risposta!

