Stasera, martedì 26 dicembre 2023, alle ore 21,20 su La7 va in onda La Pantera Rosa (The Pink Panther), film statunitense del 1963 diretto da Blake Edwards e primo della serie omonima. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La principessa Dala, quando era ancora piccola, ricevette in dono dal padre il più grande diamante del mondo, la Pantera Rosa, così chiamata per un difetto: guardando sul fondo della pietra si nota una minuscola scoloritura rosa che ricorda una pantera nell’atto di spiccare un salto. Vent’anni dopo, alla morte del marajà e in seguito ad un colpo di stato nel suo paese, Dala è costretta all’esilio. Mentre è in vacanza a Cortina, conosce il playboy inglese sir Charles Lytton, ignorando che questi conduce una doppia vita: è infatti un ladro di gioielli noto in tutto il mondo come “La Primula” e ha messo gli occhi sulla Pantera Rosa. Inatteso, giunge al resort anche il nipote americano di sir Charles, l’impudente George, sommerso dai debiti, che si finge laureato e in procinto di entrare nel Peace Corps nella speranza di essere ancora mantenuto dallo zio.

Sulle tracce della Primula sta anche il goffo ispettore francese Jacques Clouseau, la cui moglie Simone è però amante di sir Charles e ricettatrice della Primula stessa. Per portare a compimento il piano criminoso della Primula, la donna deve far in modo di eludere la sorveglianza del marito e le attenzioni di George, che tenta di sedurla. Nel frattempo però, Lytton e Dala si innamorano. George e sir Charles, ognuno indipendentemente dall’altro, tentano poi di rubare il diamante durante una festa in costume, a Roma, ma la Pantera Rosa è invece già stata sottratta. Scoperti da Clouseau sulla scena del crimine, fuggono per le vie di Roma e sono entrambi arrestati al culmine di un frenetico inseguimento in auto.

La Pantera rosa: il cast

Abbiamo visto la trama de La Pantera rosa, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

David Niven: Sir Charles Lytton

Peter Sellers: Jacques Clouseau

Robert Wagner: George Lytton

Capucine: Simone Clouseau

Claudia Cardinale: principessa Dala

Brenda De Banzie: Angela Dunning

Colin Gordon: Tucker

John Le Mesurier: avvocato difensore

James Lanphier: Saloud

Guy Thomajan: Artoff

Michael Trubshawe: Felix Townes

Riccardo Billi: Aristotle Sarajos

Meri Welles: Monica Fawn

Martin Miller: Pierre Luigi

Fran Jeffries: “cugina” greca

Streaming e tv

Dove vedere La pantera rosa in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 26 dicembre 2023 – alle ore 21,20 su La7. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.