La notte dei serpenti: cantanti, ospiti, scaletta e streaming del concerto

Questa sera, venerdì 23 agosto 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda La notte dei serpenti, il concertone del maestro Enrico Melozzi tenutosi allo Stadio del Mare di Pescara lo scorso 20 luglio. L’evento gratuito, che celebra la cultura e la tradizione musicale abruzzese, vedrà sul palco tanti artisti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Cantanti, ospiti e scaletta

L’orchestra dei serpenti sul palco insieme al maestro Melozzi accompagnerà veri artisti della musica italiana e musicisti abruzzesi. In particolare vedremo Al Bano, COLAPESCE DIMARTINO, COMA_COSE, GIOVANNI CACCAMO, NOEMI, UMBERTO TOZZI che presteranno le loro voci ai canti della tradizione popolare abruzzese, per l’occasione rivisitati in una chiave musicale moderna ed eseguiti dal vivo dall’Orchestra dei Serpenti diretta dal Maestro Enrico Melozzi. A condurre la serata ci sarà Andrea Delogu.

Con “La notte dei serpenti” Melozzi vuole omaggiare la cultura, la musica e la tradizione abruzzesi. Un omaggio che parte già dal nome dell’evento, un rimando al celebre culto di San Domenico, che vede il suo punto apicale nell’antichissimo rito della ‘Festa dei Serpari’ a Cocullo (L’Aquila) e che identifica nel serpente un simbolo esotico, potente, misterioso, affascinante e attrattivo.

I canti popolari proposti in questa nuova edizione saranno impreziositi da nuovi arrangiamenti. A caratterizzare la scaletta della seconda edizione sarà anche la fusione delle melodie popolari con la musica contemporanea attraverso la ‘popizzazione’ del dialetto abruzzese e la ‘dialettizzazione’ del pop.

Streaming e tv

Dove vedere La notte dei serpenti in diretta tv e live streaming? Il concerto, come detto, va in onda stasera – venerdì 23 agosto 2024 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.