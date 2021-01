La musica che gira intorno: gli ospiti dello show di Fiorella Mannoia

Quali sono gli ospiti di Fiorella Mannoia nella seconda puntata de La musica che gira intorno, lo show in onda su Rai 1 stasera, 22 gennaio 2021? Al fianco della conduttrice ci saranno tanti artisti che canteranno, si racconteranno e divertiranno il pubblico. Attori, conduttori e cantanti. Stasera vedremo il ritorno sul palco, dopo la prima puntata, di Giorgia, Venditti e De Gregori, ma anche Zucchero, Cocciante e Tommaso Paradiso. Gli ospiti della seconda e ultima puntata del programma La musica che gira intorno quindi saranno:

Zucchero

Giorgia

Marco d’Amore

Alessio Boni,

Massimo Ghini

Ornella Vanoni

Vinicio Marchione

Brunori SAS

Silvio Orlando

Tosca

Tommaso Paradiso

Pinguini Tattici Nucleari

Francesco De Gregori

Antonello Venditti

Riccardo Cocciante

Emma

Alessandra Amoroso

Tutti gli ospiti de La musica che gira intorno celebreranno il ruolo della musica come colonna sonora della nostra vita attraverso canzoni e storie. “C’è musica per la testa, che fa pensare, c’è musica per il cuore, che fa emozionare, c’è musica per le gambe, che trasmette allegria e fa ballare – ha detto Fiorella Mannoia –. Ci sono parole per le canzoni e ci sono parole che diventano storie da raccontare… le nostre storie… la nostra musica”.

Streaming e tv

Abbiamo visto gli ospiti della seconda puntata de La musica che gira intorno, ma dove vedere le puntate in diretta tv e live streaming? Lo show di Fiorella Mannoia, come detto, va in onda in prima serata (ore 21,25) su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay, dopo la messa in onda, si potrà rivedere l’intera puntata o le varie clip. Al momento sono già presenti quelle della prima puntata.

