La musica che gira intorno: gli ospiti dello show di Fiorella Mannoia

Quali sono gli ospiti di Fiorella Mannoia a La musica che gira intorno, lo show in onda su Rai 1 il 15 e il 22 gennaio 2021? Al fianco della conduttrice ci saranno tanti artisti che canteranno, si racconteranno e divertiranno il pubblico. Attori, conduttori e cantanti. Tra gli ospiti del programma ci sarà Amadeus. Il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo sarà uno dei personaggi che animeranno il viaggio della Mannoia. Tra gli ospiti annunciati de La musica che gira intorno figurano poi Ligabue, Giorgia, Claudio Baglioni, Marco Mengoni, Achille Lauro, Marco Giallini, Andrea Bocelli, Alessandro Siani, Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Giorgio Panariello, Edoardo Leo, Sabrina Impacciatore, Gigi D’Alessio, Ambra Angiolini, Samuele Bersani e Flavio Insinna. Tutti celebreranno il ruolo della musica come colonna sonora della nostra vita attraverso canzoni e storie interpretate da Fiorella Mannoia e dai numerosi ospiti presenti in studio.

Streaming e tv

Abbiamo visto gli ospiti de La musica che gira intorno, ma dove vedere le puntate in diretta tv e live streaming? Lo show di Fiorella Mannoia, come detto, va in onda in prima serata (ore 21,25) su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

