La musica che gira intorno: gli ascolti della prima puntata

Come sono andati gli ascolti tv della prima puntata de La musica che gira intorno, lo show di Fiorella Mannoia in onda su Rai 1 venerdì 15 gennaio 2021? L’esordio del programma è stato seguito da 3.998.000 spettatori con il 17 per cento di share. La prima puntata è stata particolarmente ricca di emozioni. Nello spettacolo diretto da Duccio Forzano, Edoardo Leo ha fatto una riflessione sulla tragedia dell’olocausto. Alessandro Siani ha voluto ricordare Diego Armando Maradona. Ambra Angiolini ha duettato con Fiorella Mannoia sulle note dello straordinario successo di “T’appartengo”, poi ha parlato del lungo periodo della pandemia e delle speranze per il futuro.

Streaming e tv

Abbiamo visto gli ascolti tv della prima puntata de La musica che gira intorno, ma dove vedere le puntate in diretta tv e live streaming? Lo show di Fiorella Mannoia, come detto, va in onda in prima serata (ore 21,25) su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay, dopo la messa in onda, si potrà rivedere l’intera puntata o le varie clip. Al momento sono già presenti quelle della prima puntata.

Potrebbero interessarti Ascolti tv giovedì 21 gennaio: Che Dio ci aiuti 6, Daydreamer, La Pupa e il Secchione e Viceversa La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021, eliminati oggi: chi è stato eliminato? Chi è Giulia Orazi, la Secchiona de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021