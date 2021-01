A che ora inizia La musica che gira intorno: l’orario della messa in onda su Rai 1

A che ora inizia La musica che gira intorno, lo show di Fiorella Mannoia in onda su Rai 1? Lo spettacolo della cantante romana andrà in onda venerdì 15 gennaio 2021 e venerdì 22 gennaio 2021 alle ore 21,25. Uno show che vuole celebrare il ruolo della musica come colonna sonora della nostra vita. Lo fa attraverso canzoni e storie interpretate da lei e dai numerosi ospiti presenti in studio, provenienti dal mondo musicale, dal teatro, dal cinema e dalla tv. E per la Mannoia sarà l’ennesima dimostrazione del suo grande talento. Al suo fianco tanti ospiti con cui canterà e parlerà. Di seguito la programmazione Rai de La musica che gira intorno:

Prima puntata: venerdì 15 gennaio 2021

Seconda puntata: venerdì 22 gennaio 2021

Streaming e tv

A che ora inizia La musica che gira intorno, ma dove vedere le due puntate in diretta tv e live streaming? Lo show di Fiorella Mannoia, come detto, va in onda in prima serata (ore 21,25) su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere le singole puntate (dopo la messa in onda) tramite la funzione on demand.

