La mummia – La tomba dell’Imperatore Dragone: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1

Questa sera, venerdì 18 giugno 2021, su Italia 1 va in onda il film La mummia – La tomba dell’Imperatore Dragone, pellicola del 2008 diretta da Rob Cohen, e interpretato da Brendan Fraser e Jet Li. Si tratta del terzo e ultimo capitolo della saga iniziata nel 1999 con La mummia e proseguita nel 2001 con La mummia – Il ritorno. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film La mummia – La tomba dell’Imperatore Dragone? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

In questo terzo capitolo della saga siamo in Inghilterra negli anni ’40. Una coppia di avventurieri sposati, Rick ed Evelyn, si godono una vita tranquilla. Il loro unico figlio, Alex, si trova impegnato in una spedizione archeologica in Cina dove accidentalmente risveglia la mummia del maledetto Imperatore Dragone. La famiglia O’Connell è destinata a riunirsi per affrontare questa nuova minaccia, considerando che è proprio il governo britannico ad affidare a Rick ed Evelyn il compito di riportare in Cina l’occhio di Shangri-La, un manufatto dal valore inestimabile. Così, di nuovo insieme in terra d’oriente, il gruppo scoprirà che oltre all’Imperatore si è anche risvegliato il suo ferocissimo esercito di soldati di terracotta.

La mummia – La tomba dell’Imperatore Dragone: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film La mummia – La tomba dell’Imperatore Dragone, in onda questa sera su Italia 1? Rick O’Connell è interpretato da Brendan Fraser, mentre Evelyn è interpretata da Maria Bello. L’imperatore Han è interpretato da Jet Li, mentre Michelle Yeoh interpreta Zi Yuan. John Hannah veste i panni di Jonathan Carnahan, mentre Luke Ford interpreta Alex O’Connell, Russell Wong è Ming Guo, mentre Isabella Leong è Lin. Albert Kwan interpreta Chu Wah e Liang Tian. Ecco tutti gli attori del cast e i relativi personaggi.

Brendan Fraser: Richard “Rick” O’Connell

John Hannah: Jonathan Carnahan

Jet Li: Imperatore Qin Shi Huang

Maria Bello: Evelyn Carnahan in O’Connell

Luke Ford: Alex O’Connell

Isabella Leong: Lin

Anthony Wong Chau-sang: Generale Yang

Wu Jing: Yin

Russell Wong: Ming Guo

Michelle Yeoh: Zijuan

Liam Cunningham: Maguire

David Calder: Roger Wilson

Tian Liang: Li Zhou

Trailer

Ecco il trailer del film La Mummia La Tomba dell’Imperatore Dragone, stasera su Italia 1.

Streaming e tv

Come fare per vedere La Mummia – La Tomba dell’Imperatore Dragone in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – venerdì 18 giugno 2021 – a partire dalle 21.20 su Italia 1. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay , che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

