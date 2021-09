La mia famiglia a soqquadro: trama, cast e streaming del film

Questa sera, martedì 7 settembre 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda La mia famiglia a soqquadro, film del 2017 diretto diretto da Max Nardari dalla durata di 90 minuti. Nel cast Gabriele Caprio, Bianca Nappi, Marco Cocci, Elisabetta Pellini, Eleonora Giorgi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Martino è un bambino di 11 anni che, arrivato alle scuole medie, incontra nuovi amici e si trova ad affrontare una realtà completamente diversa dalla sua: ha i genitori che si amano come il primo giorno, e non sono separati. È l’unico della classe ad avere ancora i genitori uniti. Pian piano inizia ad invidiare ai compagni i viaggi, le vacanze e i regali ricevuti dai genitori e dai loro rispettivi nuovi partner che fanno a gara per accaparrarsi l’affetto dei figli. Da qui scatta in lui l’idea di far separare i genitori per diventare un bambino come tutti gli altri e godere anche lui degli stessi benefici dei suoi compagni di scuola. La situazione però gli sfugge presto di mano. Di seguito il trailer del film:

La mia famiglia a soqquadro: il cast del film

Abbiamo visto la trama di La mia famiglia a soqquadro, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Gabriele Caprio: Martino

Bianca Nappi: Anna

Marco Cocci: Carlo

Elisabetta Pellini: Paola

Eleonora Giorgi: nonna Fiore

Ninni Bruschetta: direttore di banca

Beatrice Deodato: Patty

Luis Molteni: preside

Roberto Carrubba: Roberto

Streaming e diretta tv

Dove vedere La mia famiglia a soqquadro in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 7 settembre 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.