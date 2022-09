La mia bella famiglia italiana: trama, cast e streaming del film

Stasera, mercoledì 7 settembre 2022, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda La mia bella famiglia italiana, film tv italiano prodotto da Rai Fiction, ZDF, Rowboat Film e Beta Film con il sostegno della Apulia Film Commission. È stato trasmesso in Italia in prima serata il 17 febbraio 2014 su Rai 1. Stasera la replica. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

L’ingegnere Paolo Sanseviero vive in Germania da vent’anni con la moglie tedesca Martina, ma stanno attraversando un periodo di crisi. Una sera riceve la telefonata del fratello Totò, che lo prega di tornare in Puglia perché la madre Angelina sta morendo. Paolo aveva lasciato la Puglia costretto dalla madre subito dopo la morte del padre in un incidente che continua a rappresentare per lui un incubo ricorrente. Giunto in Puglia, Paolo scopre che la madre sta benissimo e che quello del fratello è stato uno stratagemma per farlo tornare per aiutare la famiglia in profonda crisi economica. In un primo momento Paolo la prende malissimo, ma poi si riavvicina alla madre, scopre quanto la sua terra gli sia mancata e si riappacifica con la moglie.

La mia bella famiglia italiana: il cast del film

Abbiamo visto la trama di La mia bella famiglia italiana, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Alessandro Preziosi: Paolo Sanseviero

Tanja Wedhorn: Martina

Peppino Mazzotta: Totò

Nunzia Schiano: Angelina

Michele De Virgilio: Santo Pitagora

Chiara Paoli: Maria

Patrick Mölleken: Florian Sanseviero

Elmar Gehlen: Schumy

Nicola Rignanese: Vito Quaglietta

Karin Proia: Gina Ranieri

Franco Paltera: zio Fefè

Umberto Sardella: Sacerdote

Streaming e tv

Dove vedere La mia bella famiglia italiana in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 7 settembre 2022 – alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.