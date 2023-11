La matassa: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 10 novembre 2023, alle ore 21,25 su Canale 5 va in onda La matassa, film del 2009 diretto da Giambattista Avellino, Salvatore Ficarra e Valentino Picone e interpretato da questi ultimi due. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Gaetano e Paolo sono due cugini, che da bambini erano in ottimi rapporti e sono stati costretti ad allontanarsi a causa di un litigio all’età di 11 anni, per motivi d’interesse dei rispettivi padri, fratelli fra loro. Paolo, decisamente ipocondriaco ed ossessionato dalla paura della morte, aiuta il padre nella gestione del loro albergo in Sicilia. Gaetano, assistito dalla moglie russa Olga, è titolare di un’agenzia che combina matrimoni per gli extracomunitari al fine di far ottenere loro la cittadinanza italiana. Anche Olga stessa, in realtà, ha sposato Gaetano solo per avere la cittadinanza italiana.

La storia dell’odio dei genitori prosegue con la morte del padre di Paolo: Gaetano, per errore, arriva al suo funerale, credendo che la chiesa nella quale era entrato fosse quella in cui si celebrava il matrimonio di una sua cliente russa con un vecchietto di nome Totò, per il quale, per mitigare l’ira dei fratelli della sposa, ormai arrabbiati perché stufi di rimandare il matrimonio, voleva offrirsi quale testimone. Costretto ad assistere al funerale dello zio, si ritrova ad essere inseguito, per l’ennesimo rinvio del matrimonio, dai russi, e per questo si rifugia nell’albergo del cugino Paolo. Quest’ultimo si convince che Gaetano sia “sbucato” all’evento funebre proprio per riappacificarsi dopo molti anni in cui i due non si erano parlati, ma non è così.

Il caso vuole che Gaetano ascolti la conversazione del cugino con il prete don Gino: Paolo si sta confessando in quanto crede di essere in punto di morte a seguito di una semplice influenza e dice che, se dovesse morire, donerebbe l’albergo che ha ereditato proprio a Gaetano. Gaetano decide allora di fargli credere di essere davvero in fin di vita, inserendo il suo nome all’interno di un quadro clinico decisamente infausto.

La matassa: il cast del film

Abbiamo visto la trama de La matassa, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Salvatore Ficarra: Gaetano

Valentino Picone: Paolo

Domenico Centamore: Ignazio

Pino Caruso: don Gino

Gigi Borruso: padre di Paolo

Claudio Gioè: Antonio

Anna Safroncik: Olga

Tuccio Musumeci: Totò

Mario Pupella: don Mimí

Mariella Lo Giudice: mamma di Paolo

Rosa Pianeta: mamma di Gaetano

Giovanni Martorana: Pietro

Gino Astorina: commissario di Polizia

Gaetano Pappalardo: agente Pappalardo

Maria Di Biase: Svetlana

Marzia Cavallo: cameriera

Angelo Pellegrino: amministratore dell’albergo

Luca Spina: Paolo da piccolo

Mara Di Maura: parente

Streaming e tv

Dove vedere La matassa in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 10 novembre 2023 – alle ore 21,25 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.