La Mantide: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

La Mantide: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, mercoledì 31 agosto 2022, alle ore 21,30 (circa) su Canale 5 va in onda la seconda puntata de La Mantide (La Mante), miniserie televisiva drammatica francese composta da 6 puntate, trasmessa in Svizzera dal 30 agosto al 13 settembre 2017, in Belgio dal 3 al 17 settembre 2017 e in Francia dal 4 al 18 settembre 2017 e pubblicata sulla piattaforma di streaming Netflix il 13 ottobre 2017. È ideata da Alice Chegaray-Breugnot, Grégoire Demaison, Nicolas Jean, Laurent Vivier e diretta da Alexandre Laurent. In Italia la miniserie è stata interamente pubblicata sulla piattaforma di streaming Netflix il 29 dicembre 2017 sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 dal 30 agosto al 5 settembre 2022. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio sulla seconda puntata della serie tv.

Trama

Il copycat continua la sua fatale imitazione. I cadaveri si accumulano e La Mantide si rivela più che mai essenziale per la riuscita delle faticose indagini. Nel secondo episodio della serata vedremo come La Mantide è fuggita. Ha manipolato tutti per liberarsi e forse continuare ad uccidere. Ma, contro ogni previsione, Jeanne è andata da Damien per incontrare Lucie.

La Mantide: il cast

Abbiamo visto la trama della seconda puntata de La Mantide, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Carole Bouquet: Jeanne Deber / La Mantide

Fred Testot: Damien Carrot

Pascal Demolon: Commissario Dominique Ferracci

Manon Azem: Lucie Carrot

Élodie Navarre: Szofia Kovacs

Jacques Weber: Charles Carrot

Serge Riaboukine: Sébastien Crozet

Robinson Stevenin: Alex Crozet

Frédérique Bel: Virginie Delorme

Christophe Favre: Baptiste Séverin

Adama Niane: Agente Stern

Yannig Samot: Avvocato Bertrand

Steve Tran: Tenente Achille

Julien Tortora: Tenente Gallieni

Pierre Deny: Prefetto

Julien Arnaud: sé stesso

Stéphane Bourgoin: sé stesso

Bruno Le Millin: Dottore

Marc Fayet: Medico legale

Cassiopée Mayance: Ninon

Erwan Piriou: Hervé Dulac

Maleaume Paquin: Damien Carrot da bambino

Quante puntate

Abbiamo visto trama e cast della seconda puntata de La Mantide, ma quante puntate sono previste per la miniserie tv francese in onda su Canale 5? Ve lo diciamo subito: la serie tv è composta da sei episodi che in Italia saranno trasmessi su Canale 5 dal 30 agosto al 5 settembre 2022 con tre puntate da due episodi ciascuna. Di seguito la programmazione tv su Canale 5 per la serie tv (attenzione: potrebbero esserci modifiche):