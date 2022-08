La Mantide: quante puntate, durata e quando finisce la serie tv

Quante puntate sono previste per La Mantide, la miniserie tv francese in onda su Canale 5? Ve lo diciamo subito: la serie tv è composta da sei episodi che in Italia saranno trasmessi su Canale 5 dal 30 agosto al 5 settembre 2022 con tre puntate da due episodi ciascuna. Di seguito la programmazione tv su Canale 5 per la serie tv (attenzione: potrebbero esserci modifiche):

Prima puntata: martedì 30 agosto 2022, ore 21,30 (circa)

Seconda puntata: mercoledì 31 agosto 2022, ore 21,30 (circa)

Terza puntata: lunedì 5 settembre 2022, ore 21,30 (circa)

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata de La Mantide? Ogni puntata andrà in onda dalle ore 21,30 (circa) alle ore 23,40. Ogni serata avrà quindi una durata di circa 2 ore e 10 minuti (pause pubblicitarie incluse). La serie tv è ideata da Alice Chegaray-Breugnot, Grégoire Demaison, Nicolas Jean, Laurent Vivier e diretta da Alexandre Laurent. In Italia è stata interamente pubblicata sulla piattaforma di streaming Netflix il 29 dicembre 2017.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per La Mantide, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 a partire da martedì 30 agosto 2022. Sarà possibile seguirla anche in live streaming (o on demand) tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet, smartphone e smartTv tramite la connessione internet.