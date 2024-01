La lunga notte – La caduta del Duce: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Stasera, lunedì 29 gennaio 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la prima puntata de La lunga notte – La caduta del Duce, serie televisiva italiana del 2024 diretta da Giacomo Campiotti in cui vengono narrate le tre settimane precedenti la notte tra il 24 e il 25 luglio 1943, quando si svolse l’ultima riunione del Gran consiglio del fascismo (organo supremo presieduto da Benito Mussolini) che sancì la fine del regime fascista. Un cast eccezionale ci porterà a conoscere la figura storica di Dino Grandi, Presidente della Camera dei fasci, in un momento di forte tensione tra il partito al potere e la dinastia dei Savoia. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Roma, 24 luglio 1943. Dino Grandi, Presidente della Camera dei Fasci, esce di casa con due granate nelle tasche, chissà se farà ritorno. Intanto, Benito Mussolini riceve un fascicolo riservato proprio su Grandi. Tutto ha inizio tre settimane prima, quando il capo dell’Ovra (sigla di “Opera Vigilanza Repressione Antifascismo”), Ugo Ruggeri, arresta Furio Niccolai, vecchio compagno d’armi di Grandi. Dino intercede per lui, colpevole di essersi lamentato dell’andamento del fascismo, presso il Duce.

Durante la notte, uomini dell’Ovra uccidono Furio, inscenando un suicidio. Il dolore del figlio Italo e della vedova toccano profondamente Dino. Il risentimento, unito al senso di fallimento per la guerra persa e per la fine dell’era fascista, convincono Grandi della necessità della destituzione del Duce. Ma per attuare il suo piano ha bisogno dell’appoggio del re, Vittorio Emanuele III, che gli chiede di far convocare il Gran Consiglio. Nel frattempo, tra Beatrice e il figlio di Furio, Italo, nasce una tenera amicizia.

Le minacce interne per il Duce non sono le uniche. Il nemico è sul territorio italiano e sta bombardando Gela. Dopo il rifiuto di Grandi e di altri gerarchi di fare comizi nelle piazze, Mussolini li convoca. A eccezione di Dino. Intanto, la principessa Maria Josè, moglie del Principe Umberto erede al trono, tenta di avviare contatti con gli alleati. All’oscuro del marito, incontra segretamente l’ambasciatore del Portogallo. L’uomo accetta, ma pretende una lettera formale dal principe che la principessa, mentendo, gli promette. Contemporaneamente, Beatrice sostiene Italo durante i funerali di Furio. Dino e sua moglie Antonietta si oppongono duramente alla loro frequentazione. Nella sala del Mappamondo, Mussolini ordina al segretario, Nicola De Cesare, e a Ruggeri che mentre gli altri gerarchi sono convocati da lui, Grandi venga arrestato alla Camera e punito in maniera esemplare.

Cast

Abbiamo visto la trama della prima puntata de La lunga notte – La caduta del Duce, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Alessio Boni: Dino Grandi

Duccio Camerini: Benito Mussolini

Marco Foschi: Galeazzo Ciano

Lucrezia Guidone: Edda Ciano

Ana Caterina Morariu: Antonietta Grandi

Flavio Parenti: Umberto II di Savoia

Aurora Ruffino: Maria José del Belgio

Martina Stella: Clara Petacci

Luigi Diberti: Vittorio Emanuele III di Savoia

Maurizio Donadoni: Furio Niccolai

Riccardo De Rinaldis: Italo Niccolai

Manuela Ventura: Laura Niccolai

Emma Benini: Beatrice Grandi

Christoph Hülsen: Eugen Dollmann

Giuseppe Antignati: Luigi Federzoni

Daniele Natali: Giuseppe Bottai

Clemente Pernarella: Carlo Scorza

Pietro Bontempo: Roberto Farinacci

Arcangelo Iannace: Giacomo Suardo

Paolo Fosso: Cesare Maria De Vecchi

Paolo Spezzaferri: Emilio De Bono

Maurizio Fanin: Antonino Tringali Casanuova

Alessandro Federico: Enzo Emilio Galbiati

Pierpaolo Lovino: Ugo Ruggeri

Francesco Rossini: Nicola De Cesare

Simonetta Solder: contessa Sofia Jaccarino

Francesco Biscione: Pietro d’Acquarone

Streaming e tv

Dove vedere La lunga notte – La caduta del Duce in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda lunedì 29, martedì 30 e mercoledì 31 gennaio 2024 alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.