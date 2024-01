La lunga notte – La caduta del Duce: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per La lunga notte – La caduta del Duce, la serie tv diretta da Giacomo Campiotti in cui vengono narrate le tre settimane precedenti la notte tra il 24 e il 25 luglio 1943 in onda su Rai 1? In tutto andranno in onda tre puntate: la prima lunedì 29 gennaio 2024; la terza e ultima mercoledì 31 gennaio 2024. Di seguito la programmazione completa:

Prima puntata: lunedì 29 gennaio 2024

Seconda puntata: martedì 30 gennaio 2024

Terza puntata: mercoledì 31 gennaio 2024

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata de La lunga notte – La caduta del Duce su Rai 1? La messa in onda è prevista dalle ore 21,30 alle ore 23,40. La durata complessiva di ogni serata sarà quindi di circa 2 ore e 10 minuti.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per La lunga notte – La caduta del Duce, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda lunedì 29, martedì 30 e mercoledì 31 gennaio 2024 alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.