A che ora inizia La lunga notte – La caduta del Duce: l’orario su Rai 1

A che ora inizia La lunga notte – La caduta del Duce, la serie televisiva italiana del 2024 diretta da Giacomo Campiotti in cui vengono narrate le tre settimane precedenti la notte tra il 24 e il 25 luglio 1943? Ogni puntata andrà in onda a partire dalle ore 21,30. La prima lunedì 29, la seconda martedì 30, la terza e ultima mercoledì 31 gennaio. Ogni serata finirà alle ore 23,40. La durata complessiva di ogni serata sarà quindi di circa 2 ore e 10 minuti.

Trama

La lunga notte racconta quanto accaduto nelle settimane precedenti la notte tra il 24 e il 25 luglio 1943, quando, in occasione dell’ultima riunione del Gran Consiglio, si decise di deporre il capo del fascismo, Benito Mussolini (interpretato da Duccio Camerini). Nelle tre settimane precedenti l’Italia ha vissuto episodi cruciali della seconda guerra mondiale: il 10 luglio le truppe angloamericane sono sbarcate in Sicilia, mentre 9 giorni dopo gli americani hanno iniziato a bombardare Roma. L’alleanza tra Hitler e Mussolini si fa sempre più debole, perché l’esercito italiano non riesce a fermare gli alleati. Il Führer accusa il capo del fascismo di non saper punire i traditori, riferendosi al suo esercito e al Re.

Qui si inserisce la figura di Dino Grandi (Alessio Boni), Presidente della Camera dei fasci, che capisce che bisogna far cadere Mussolini e riportare l’Italia nelle mani dei Savoia e di Re Vittorio Emanuele III (Luigi Diberti), cercando di nuovo di allearsi con il Vaticano e con l’Inghilterra. Il Re tentenna, mentre la principessa Maria Josè (Aurora Ruffino) lavora per rimuovere Mussolini e liberare l’Italia, così da permettere al marito Umberto di Savoia (Flavio Parenti), prossimo in linea di successione al trono, di regnare.