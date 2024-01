La luce nella masseria: il cast (attori) completo del film

Qual è il cast (attori) completo de La luce nella masseria, il film tv in prima visione stasera, 7 gennaio 2024, su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Domenico Diele: Vincenzo Rondinone

Aurora Ruffino: Imma

Giovanni Limite: Pinuccio

Giusy Frallonardo: Damianina Rondinone

Carlo De Ruggieri: Carismo Rondinone

Renato Carpentieri: nonno Eustachio

Elvira Camarrone: Marietta

Nando Irene: Michele Rondinone

Yari Gugliucci: Mariano

Alessandro Giallocosta: dottore

Viviana Altieri: Margherita

Lia Trivisani: Bruna

Adele Conte: Anna

Antonio Trucco: Ueluccio

Aldo Mastrillo: Giovanni

Ilenia Ginefra: Giuseppina Centonze

Erminio Truncellito: Ciccillo

Antonio Andrisani: notaio

Francesco Zaccaro: antennista

Streaming e tv

Dove vedere La luce nella masseria in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 7 gennaio 2024 – alle ore 21,20 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Quante puntate sono previste per La luce nella masseria su Rai 1? Trattandosi di un film, andrà in onda una sola e unica puntata. La messa in onda è prevista su Rai 1 dalle ore 21,20 alle ore 23,30 di oggi, 7 gennaio 2024. La durata complessiva sarà quindi di circa 2 ore e 10 minuti (pause pubblicitarie incluse).