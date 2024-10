La leggendaria storia degli 883 streaming e diretta tv: dove vedere la serie

Dove vedere in diretta tv e in streaming La leggendaria storia degli 883? La serie diretta da Sydney Sibilia va in onda in otto episodi in esclusiva su Sky a partire dall’11 ottobre 2024 in prima serata dalle 21.15. Da due compagni di banco per caso, due ragazzi che sono amici come lo si può essere solo durante l’adolescenza, prende il via la storia di un successo travolgente, in grado di dar vita in pochissimi anni a una delle realtà più amate e iconiche della musica italiana. Ed è dai banchi di un liceo di Pavia che ha inizio il racconto di Hanno Ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883. Ecco tutte le informazioni su dove vedere la serie in tv e in streaming.

In tv

Potete seguire la serie in diretta tv su Sky Serie e Sky Cinema Uno ogni venerdì dall’11 ottobre per quattro settimane alle ore 21.15. Non è prevista al momento la messa in onda in chiaro.

La leggendaria storia degli 883 streaming live

Se non siete a casa potete seguire la serie in streaming su Sky Go e NOW o recuperare gli episodi in qualsiasi momento on demand.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per La leggendaria storia degli 883? In tutto otto episodi della durata di circa 50 minuti ciascuno. Per ogni serata vengono trasmessi su Sky Serie due episodi, per un totale quindi di quattro prime serate, ogni venerdì alle 21.15. Ecco la programmazione completa.