Stasera, domenica 14 luglio 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda La leggenda di un amore – Cinderella (Ever After), film del 1998 rilettura della fiaba di Cenerentola e documentario immaginario della vera storia di Danielle De Barbarac, ovvero Cenerentola, diretto da Andy Tennant e interpretato da Drew Barrymore. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Agli inizi del XIX secolo la regina di Francia racconta ai fratelli Grimm la vera storia di Cenerentola. Nel 1500, Danielle de Barbarac cresce, fino all’età di otto anni, con l’adorato padre Auguste, vedovo e ricco proprietario terriero che le ha trasmesso l’amore per la letteratura e la scherma. L’uomo si risposa con l’ambiziosa e avida Baronessa Rodmilla che ha già due figlie, la bella e arida Marguerite e la grassoccia e più buona Jacqueline, ma poco tempo dopo muore, colto da un malore improvviso.

Rodmilla priva Danielle del suo titolo e la mette a fare la serva nella sua stessa casa, e la ragazza sopporta la sua nuova condizione dal momento che la matrigna e le sorellastre sono l’unica famiglia che le è rimasta, anche se può comunque contare sull’affetto dei servi di casa Paulette, Louise e Maurice. Trascorrono dieci anni: la tenuta dei Barbarac è quasi in rovina a causa dei debiti che la Baronessa ha contratto per soddisfare i capricci suoi e di Marguerite. Un mattino un giovane uomo ruba il cavallo di Auguste: riconosciuto come il principe ereditario Henry, alle proteste di Danielle egli si scusa dicendo di voler fuggire dalla sua vita quotidiana e di non aver un altro cavallo a disposizione, e le passa del denaro per non farsi denunciare.

Più tardi Rodmilla, che già sostiene che qualcuno rubi le masserizie di casa, vende Maurice a un mercante di schiavi diretto in America, e per riscattarlo Danielle si traveste da nobildonna e si reca a palazzo reale con i soldi di Henry: qui incontra di nuovo il principe che, colpito dal carattere energico e generoso della ragazza, libera l’anziano domestico. I due giovani cominciano a frequentarsi di nascosto e si innamorano, ma Danielle non rivela al principe la sua vera condizione sociale, presentandosi come contessa con il nome della sua defunta madre, Nicole De Lancret. Nel frattempo, la baronessa trama per sposare Marguerite a Henry, e guarda con sufficienza Jacqueline perché meno bella della sorella. Danielle non conta di poter sposare Henry, e unico beneficio che trarrebbe da questo matrimonio sarebbe l’allontanamento di Rodmilla e delle figlie dalla tenuta, che rimarrebbe a Danielle. Su questo non concorda Gustave, amico d’infanzia di Danielle e aspirante pittore, che la incoraggia invano a dichiararsi.

La leggenda di un amore – Cinderella: il cast

Abbiamo visto la trama di La leggenda di un amore – Cinderella, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Drew Barrymore: Danielle De Barbarac

Anjelica Huston: Baronessa Rodmilla De Ghent

Dougray Scott: Principe Henry

Patrick Godfrey: Leonardo da Vinci

Megan Dodds: Marguerite De Ghent

Melanie Lynskey: Jacqueline De Ghent

Timothy West: Re Francis

Judy Parfitt: Regina Marie

Jeroen Krabbé: Auguste De Barbarac

Jeanne Moreau: Grande Dama

Richard O’Brien: Pierre Le Pieu

Lee Ingleby: Gustave

Peter Gunn: Capitano Laurent

Matyelok Gibbs: Louise

Kate Lansbury: Paulette

Walter Sparrow: Maurice

Streaming e tv

Dove vedere La leggenda di un amore – Cinderella in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera, domenica 24 luglio 2024, alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.