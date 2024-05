La legge dei più forti: trama, cast e streaming del film

Stasera, giovedì 30 maggio 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda La legge dei più forti, film del 2019 diretto da Deon Taylor. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Alicia West, ex militare in Afghanistan, torna nella sua città natale, New Orleans, dove viene reclutata nella narcotici. Una sera, per consentire a un collega di tornare a casa dalla moglie, Alicia si offre di prendere il suo posto in turno con il collega Brown. Dopo aver ricevuto una chiamata di emergenza, i due si recano nei pressi di un edificio abbandonato. Brown dice ad Alicia di aspettare in macchina. A un tratto la poliziotta sente uno sparo proveniente dall’edificio in cui Brown è entrato e, dopo essere accorsa, è testimone dell’uccisione di un giovane spacciatore disarmato da parte del poliziotto Terry Malone e dei suoi uomini. Il tutto viene ripreso dalla bodycam di Alicia. Mentre l’agente Malone tenta di darle una spiegazione sull’accaduto, un altro collega, Smitty, preso dal panico nel vedere la videocamera di Alicia, le spara ferendola a un fianco. Alicia fugge, inseguita da Malone e dai suoi uomini, trovando momentaneo rifugio nel market di un uomo, Mouse, che è dapprima diffidente ma, dopo essersi reso conto che i poliziotti nascondono pericolose intenzioni, si offre di aiutarla.

La legge dei più forti: il cast

Abbiamo visto la trama de La legge dei più forti, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Naomie Harris: Alicia West

Tyrese Gibson: Milo “Mouse” Jackson

Frank Grillo: Terry Malone

Mike Colter: Darius Terrow

Reid Scott: Kevin Jennings

Beau Knapp: Smitty

Nafessa Williams: Missy

James Moses Black: Deacon Brown

Frankie Smith: Tez

Carsyn Taylor: Jamal

Michael Papajohn: Capo Sergente

Streaming e tv

Dove vedere La legge dei più forti in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 30 maggio 2024 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.