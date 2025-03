La legge dei più forti: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, venerdì 7 marzo 2025, alle ore 21.20 va in onda il film La legge dei più forti, pellicola del 2019 diretta da Deon Taylor. Si tratta di un avvincente film d’azione con Naomie Harris e Tyrese Gibson. Vediamo insieme trama e cast.

Trama

Il film vede protagonista Alicia (Naomie Harris), giovane poliziotta alle prime armi. Un giorno, senza volerlo, la donna riprende con la sua body cam l’uccisione di un giovane spacciatore. Dopo essersi resa conto che l’omicidio è stato commesso da un gruppo di poliziotti corrotti, Alice si trova costretta a sfuggire sia ai criminali in cerca di vendetta sia ai poliziotti che cercano disperatamente di distruggere il filmato che li incrimina. Decide così di allearsi con Mouse (Tyrese Gibson), l’unica persona della sua comunità che è disposta ad aiutarla.

La legge dei più forti: cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast? Tanti gli attori noti, tra cui: Naomie Harris, Tyrese Gibson, Frank Grillo, Mike Colter, Reid Scott, Beau Knapp, Nafessa Williams, James Moses Black, Deneen Tyler, Michael Papajohn. Vediamo insieme i principali attori e i relativi personaggi interpretati:

Naomie Harris: Alicia West

Tyrese Gibson: Milo “Mouse” Jackson

Frank Grillo: Terry Malone

Mike Colter: Darius Terrow

Reid Scott: Kevin Jennings

Beau Knapp: Smitty

Nafessa Williams: Missy

James Moses Black: Deacon Brown

Frankie Smith: Tez

Carsyn Taylor: Jamal

Michael Papajohn: Capo Sergente

Streaming e tv

Dove vedere in diretta tv e streaming il film La legge dei più forti? Appuntamento su Italia 1 questa sera, 7 marzo 2025, alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.