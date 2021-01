La La Land: trama, cast, colonna sonora e streaming del film

Questa sera, martedì 5 gennaio 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda La La Land, film del 2016 – scritto e diretto da Damien Chazelle – che racconta la storia d’amore tra un musicista jazz e un’aspirante attrice, interpretati rispettivamente da Ryan Gosling ed Emma Stone, realizzato come un musical contemporaneo che omaggia i classici film musicali prodotti a cavallo fra gli anni ’50 e ’60. Ha ricevuto 14 candidature ai Premi Oscar 2017, eguagliando il record di film come Eva contro Eva e Titanic aggiudicandosi 6 statuette. Vinti poi sette Golden Globe su sette candidature. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Su una calda e trafficata autostrada di Los Angeles avviene il primo incontro fra Mia, un’aspirante attrice che lavora come barista presso un caffè degli studi della Warner Bros., e Sebastian, un pianista jazz che sogna di aprire un locale tutto suo. Dopo l’ennesimo provino andato male le coinquiline di Mia, vedendola giù di morale, la convincono ad andare a una sontuosa festa sulle colline di Hollywood, al termine della quale, tornando a piedi a casa, è attirata da una musica ed entra nel locale da cui proviene. Nel locale dove lavora, Sebastian ha dato vita a un’improvvisazione jazz nonostante gli avvertimenti del proprietario, che gli impone di suonare classici natalizi per i clienti. Mia, giunta nel momento in cui Sebastian viene licenziato, cerca di congratularsi con lui per la sua esibizione, ma viene ignorata. Alcuni mesi dopo, i due si incontrano ad una festa dove Sebastian sta suonando in una cover band anni ’80, ed è da quel momento che incominceranno a vedersi come amici, nonostante la forte alchimia tra loro…

Significato

Ma cosa significa La La Land? Il titolo del film è sia un riferimento alla città di Los Angeles sia al significato di essere nel “mondo dei sogni” o “fuori dalla realtà”. Chazelle ha scritto la sceneggiatura nel 2010, ma non ha trovato uno studio disposto a finanziare il progetto. Solo dopo il successo del suo Whiplash del 2014, il progetto ha ottenuto l’interesse delle case di produzione.

La La Land: il cast del film

Abbiamo visto la trama di La La Land, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Ryan Gosling: Sebastian Wilder

Emma Stone: Mia Dolan

John Legend: Keith

J. K. Simmons: Bill

Rosemarie DeWitt: Laura Wilder

Finn Wittrock: Greg Earnest

Sonoya Mizuno: Caitlin

Jessica Rothe: Alexis

Callie Hernandez: Tracy

Tom Everett Scott: David

Damon Gupton: Harry

Josh Pence: Josh

Jason Fuchs: Carlo

Miles Anderson: Alistair

Colonna sonora

La colonna sonora di La La Land è stata composta e orchestrata da Justin Hurwitz, compagno di Damien Chazelle all’Università di Harvard che ha lavorato anche ai suoi precedenti film. I testi sono stati scritti dai compositori teatrali Benj Pasek e Justin Paul, eccetto il brano Start a Fire, scritto da John Stephens, Jason Hurwitz, Marius De Vries e Angelique Cinelu. Hurwitz ha vinto Migliore colonna sonora originale, mentre il brano City of Stars ha vinto il Golden Globe per la migliore canzone originale. Sono stati pubblicati due differenti album della colonna sonora, La La Land: Original Motion Picture Soundtrack contiene tutti i brani interpretati nel film più una piccola selezione di musiche originali, mentre La La Land: Original Motion Picture Score contiene tutte le musiche originali composte da Hurwitz. Il 27 febbraio 2017 viene pubblicata un’edizione speciale della colonna sonora, intitolata La La Land: The Complete Musical Experience, con in successione tutti i brani presenti all’interno del film e l’aggiunta di alcune nuove tracce.

Streaming e tv

Dove vedere La La Land in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – martedì 5 gennaio 2021 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Potrebbero interessarti La Befana vien di notte streaming e diretta tv: dove vedere il film Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 2 Now you see me – I maghi del crimine: tutto quello che c’è da sapere sul film