La grande opera all’Arena di Verona – Turandot: anticipazioni, orchestra e streaming

Questa sera, lunedì 19 agosto 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 torna La grande opera all’Arena di Verona con Turandot, nella versione curata dal regista Franco Zeffirelli. Il capolavoro di Giacomo Puccini, l’atmosfera unica dell’Arena di Verona e la partecipazione straordinaria di Luca Zingaretti che evidenzierà alcuni momenti chiave dell’opera accompagnando i telespettatori dentro l’opera. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio

Anticipazioni e orchestra

Protagonista Ekaterina Semenchuk, al debutto areniano nei panni della “principessa di gelo”, amata e sfidata dal principe ignoto interpretato dal tenore Yusif Eyvazov. Insieme a loro sono impegnati Mariangela Sicilia nella parte di Liù e Riccardo Fassi come Timur. I tre ministri imperiali Ping, Pang e Pong sono rispettivamente Youngjun Park, Matteo Macchioni e Riccardo Rados, il Mandarino è Hao Tian mentre l’imperatore Altoum è Carlo Bosi. Il palcoscenico ricrea una Cina “ai tempi delle favole” come da libretto, pullulante di vita e di folla, con i movimenti coreografici di Maria Grazia Garofoli, mimi, acrobati, danzatori, figuranti e le giovanissime voci bianche del coro A.d’A.Mus.

L’Orchestra di Fondazione Arena e il Coro, preparato da Roberto Gabbiani, sono diretti da Michele Spotti. Classe 1993, direttore dell’Opera di Marsiglia, il Maestro Spotti ha guidato per la prima volta i complessi artistici veronesi pochi mesi fa in occasione del prestigioso Concerto di Natale in Senato e, con l’ultimo capolavoro di Puccini, fa il suo atteso esordio in Arena. Il finale dell’opera è eseguito nel tradizionale completamento di Franco Alfano sugli appunti di Puccini sotto la supervisione di Arturo Toscanini. Turandot, opera inaugurale del 101° Festival, rappresenta l’omaggio dell’Arena a Puccini nel centenario della scomparsa.

Streaming e tv

Dove vedere La grande opera all’Arena di Verona – Turandot in diretta tv e live streaming? L’evento, come detto, va in onda stasera – 19 agosto 2024 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it.