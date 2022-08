La grande opera all’Arena di Verona – Nabucco: trama e quanto dura

Questa sera, giovedì 4 agosto 2022, va in onda l’ultimo appuntamento con La grande opera all’Arena di Verona – Nabucco su Rai 3. Si tratta del terzo episodio che prende vita nella suggestiva cornice dell’Arena di Verona e che coinvolge attivamente Luca Zingaretti come special guest schierato in prima linea mostrando la sua passione per l’opera. Ma quali sono le anticipazioni dell’ultimo appuntamento? Scopriamo tutte le info a riguardo.

Anticipazioni e cast

Il terzo appuntamento che conclude il ciclo de La grande opera all’Arena di Verona è dedicata al Nabucco di Giuseppe Verdi. La puntata va in onda senza interruzioni pubblicitarie e come da abitudine sarà introdotta da Luca Zingaretti, ben noto al pubblico della Rai per aver interpretato fedelmente il commissario Montalbano. Nel cast dell’opera troviamo: Nabucco – Sebastian Catana, Ismaele – Samuele Simoncini, Zaccaria – Abramo Rosalen, Abigaille – Ewa Płonka, Fenena – Francesca Di Sauro.

Quanto dura

Ma quanto dura La grande opera all’Arena di Verona – Nabucco? La messa in onda su Rai 3 è prevista dalle ore 21,20 alle 23,40. La durata complessiva, pause incluse, sarà quindi di circa 2 ore e 40 minuti.

La grande opera all’Arena di Verona – Nabucco streaming

Dove vedere La grande opera all’Arena di Verona – Nabucco in diretta TV e live streaming? L’evento va in onda in prima serata su Rai 3 giovedì 4 agosto 2022. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 3 del telecomando oppure al tasto 503 per l’HD dalle ore 21:20. Se invece vi interessa seguire la diretta streaming potete accedere a RaiPlay, la piattaforma che consente di seguire tutto ciò che passa in TV. Come funziona? Basta effettuare la registrazione anche via social tramite desktop o app, dopodiché selezionare il programma o il canale che più vi interessa.