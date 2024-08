La grande opera all’Arena di Verona – Nabucco: anticipazioni, orchestra e streaming

Questa sera, lunedì 26 agosto 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 torna La grande opera all’Arena di Verona con il Nabucco. A sottolineare alcuni momenti chiave dell’opera Luca Zingaretti che, con la sua partecipazione straordinaria, accompagna i telespettatori all’interno del capolavoro di Giuseppe Verdi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio

Anticipazioni e orchestra

L’allestimento e i costumi sono firmati dal regista Arnaud Bernard che riporta “Nabucco” nel pieno del nostro Risorgimento. Sul podio di Orchestra e Coro della Fondazione Arena di Verona, Daniel Oren; maestro del Coro, Ulisse Trabacchin. Tra gli interpreti, Sebastian Catana (Nabucco), Ewa Płonka (Abigaille), Francesca Di Sauro (Fenena) e Abramo Rosalen (Zaccaria), Samuele Simoncini (Ismaele). La regia televisiva è di Fabrizio Guttuso Alaimo.

Streaming e tv

Dove vedere La grande opera all’Arena di Verona – Nabucco in diretta tv e live streaming? L’evento, come detto, va in onda stasera – 26 agosto 2024 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it.