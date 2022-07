La grande opera all’Arena di Verona – La Carmen: trama, quanto dura e streaming

A partire da giovedì 21 luglio 2022, su Rai 3 va in onda La grande opera all’Arena di Verona. Dopo il successo dell’anno precedente, l’evento torna in prima serata e coinvolge Luca Zingaretti in un ciclo di tre appuntamenti che propone ancora una volta la passione per l’Opera. La location è di tutto rispetto poiché è il più grande teatro a cielo aperto al mondo. Scopriamo quali sono le anticipazioni.

Anticipazioni

Si tratta di tre episodi in totale per la La grande opera all’Arena di Verona e la prima puntata è dedicata alla Carmen di Georges Bizet. La seconda puntata invece è incentrata sulla Traviata di Verdi che condivide con la prima la regia e le scene assegnate a Franco Zeffirelli. La terza puntata invece celebra Nabucco. Per quanto riguarda la Carmen, le voci protagoniste saranno quelle di Clémentine Margaine, Gilda Fiume (Micaela), Brian Jadge (Don Josè) e Luca Micheletti (Escamillo). La seconda serata è dedicata alla Traviata di Verdi, in onda il 28 luglio 2022 con Nina Minasyan (Violetta Valéry), Vittorio Grigolo (Alfredo Germont) e Vladimir Stoyanov (Giorgio Germont). Terzo ed ultimo appuntamento è destinato al Nabucco, la cui regia e allestimento sono di Arnaud Bernard. Gli interpreti sono Sebastian Catana (Nabucco), Ewa Płonka (Abigaille), Francesca Di Sauro (Fenena) e Abramo Rosalen (Zaccaria), Samuele Simoncini (Ismaele).

La grande opera all’Arena di Verona – La Carmen streaming e TV

Dove vedere La grande opera all’Arena di Verona in diretta TV e live streaming? L’evento va in onda in prima serata su Rai 3 giovedì 21 luglio 2022. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 3 del telecomando oppure al tasto 503 per l’HD dalle ore 21:20. Se invece vi interessa seguire la diretta streaming potete accedere a RaiPlay, la piattaforma che consente di seguire tutto ciò che passa in TV. Come funziona? Basta effettuare la registrazione anche via social tramite desktop o app, dopodiché selezionare il programma o il canale che più vi interessa.