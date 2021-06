La frode: trama, cast e streaming del film con Richard Gere

Questa sera, domenica 6 giugno 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda La frode, film del 2012 scritto e diretto da Nicholas Jarecki, con protagonista Richard Gere e nel cast altri grandi attori come Susan Sarandon e Tim Roth. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Robert Miller è un milionario all’apice del successo. Sta per vendere la sua società per una valanga di milioni, ha una bella casa, la moglie Ellen realizzata e una florida società, dove la figlia Brooke lavora per lui. Inoltre trova anche il tempo per intrattenere una relazione extraconiugale con una bella e giovane gallerista, Julie Cote. Robert è però preoccupato per la firma del contratto di vendita della sua società, che tarda ad arrivare, nonostante le pressioni da lui esercitate. L’acquirente è il ricco imprenditore James Mayfield, grande avversario di Miller. Una notte, dopo essere andato alla mostra d’arte di Julie, mentre i due sono in macchina, Robert ha un colpo di sonno e causa un incidente, nel quale Julie perde la vita. Ferito e sanguinante con fitte su tutto il corpo, Robert telefona da una cabina telefonica all’unico di cui si può fidare, Jimmy, un ragazzo che alcuni anni prima ha preso sotto la sua ala dopo la morte del padre. Robert riesce a tornare a casa e a non destare sospetti. Il suo quadretto idilliaco sembra così andare in pezzi.

La frode: il cast del film

Abbiamo visto la trama de La frode, ma qual è il cast completo del film?

Richard Gere: Robert Miller

Susan Sarandon: Ellen Miller

Tim Roth: Detective Michael Bryer

Brit Marling: Brooke Miller

Laetitia Casta: Julie Cote

Nate Parker: Jimmy Grant

Stuart Margolin: Syd Felder

Chris Eigeman: Gavin Briar

Graydon Carter: James Mayfield

Bruce Altman: Chris Vogler

Larry Pine: Jeffrey Greenberg

Curtiss Cook: detective Mills

Reg E. Cathey: Earl Monroe

Tibor Feldman: giudice Rittenband

Austin Lysy: Peter Miller

Monica Raymund: Reina

Shawn Elliott: Flores

Josh Pais: John Aimes

Paul Fitzgerald: Paul Barnes

Glen Lee: Glen

William Friedkin: Jeffrey

Streaming e tv

Dove vedere La frode in diretta tv e live streaming? Il film va in onda oggi – domenica 6 giugno 2021 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.