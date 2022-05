La fredda luce del giorno: trama, cast e streaming del film su Italia 1

La fredda luce del giorno è un film d’azione in onda giovedì 19 maggio 2022 in prima serata su Italia 1. Nel cast brillano nomi importanti del panorama hollywoodiano come Henry Cavill e Bruce Willis. Di seguito vediamo qual è la trama e il cast del film.

Trama

Partiamo con la trama de La fredda luce del giorno. Will Shaw è un giovane affarista di Wall Street che si concede una vacanza con la famiglia in Spagna. Va in escursione ma, al suo ritorno, scopre che la sua famiglia è stata rapita. Chi è stato? Will capisce che i furfanti sono alla ricerca di una misteriosa valigetta, così per mettere in salvo i propri cari Will dovrà fare chiarezza sul passato di suo padre e portare a galla alcuni scomodi misteri.

La fredda luce del giorno: il cast del film

Ora che abbiamo visto la trama, scopriamo chi fa parte del cast di La fredda luce del giorno. Come già anticipato, il protagonista è Henry Cavill, che interpreta Will Shaw. Di seguito vediamo attori e attrici con i rispettivi personaggi che compongono il cast:

Henry Cavill: Will Shaw

Verónica Echegui: Lucia

Bruce Willis: Martin Shaw

Sigourney Weaver: Jean Carrack

Joseph Mawle: Gorman

Caroline Goodall: Laurie Shaw

Rafi Gavron: Josh

Emma Hamilton: Dara

Michael Budd: Esmael

Roschdy Zem: Zahir

Óscar Jaenada: Maximo

Joe Dixon: Dixon

Jim Piddock: Meckler

Colm Meaney: Mandler

La fredda luce del giorno streaming e TV

Dove vedere La fredda luce del giorno in diretta TV e live streaming? Il film va in onda in prima serata giovedì 19 maggio 2022 alle ore 21:20 su Italia 1. Per seguirlo in diretta televisiva è necessario sintonizzarsi sul tasto 6 del telecomando così come al tasto 506 per la versione HD. Se invece vi interessa seguire il film in streaming potete accedere gratuitamente – previa registrazione – alla piattaforma di MediasetPlay.