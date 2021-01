La fratellanza: trama, cast e streaming del film

Questa sera, domenica 17 gennaio 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda La fratellanza (Shot Caller), film del 2017 scritto e diretto da Ric Roman Waugh, con protagonista Nikolaj Coster-Waldau. Ma qual è la trama? E il cast? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Jacob Harlon è un onesto uomo d’affari che vive con la moglie Kate e il figlio Joshua. Dopo una cena con la moglie e i due amici Tom e Jennifer, dove beve qualche bicchiere di troppo, causa involontariamente un incidente stradale, uccidendo Tom. Il suo avvocato, Steve, gli propone un patteggiamento che prevede due anni e otto mesi di carcere, invece degli iniziali sette anni. Jacob accetta la proposta e viene ufficialmente rinchiuso con l’accusa di omicidio colposo.

Arrivato al California Institution for Men, Jacob rimane sconvolto per il brutale ambiente carcerario in cui è costretto a stare e tenta di seguire il consiglio di Steve, ossia farsi vedere forte e valido, dato che gli altri detenuti, specialmente ergastolani e condannati per crimini molto gravi, lo avrebbero messo alla prova. Per dimostrare di non essere un debole, Jacob decide quindi di attaccare un prigioniero afroamericano dopo che questi lo aveva provocato. In questo modo, Jacob si fa notare dai membri della gang “PEN1”, ossia un gruppo di “supremasti bianchi” che ha una forte influenza all’interno del carcere, controllando l’ingresso e lo spaccio della droga, oltre che omicidi di altri detenuti. Il giorno dopo, un membro della PEN1, Frank “Shotgun”, presenta Jacob a “Bottles”, ossia il capo della gang, il quale gli spiega come si svolge la vita all’interno del carcere, in cui ogni scelta viene presa sulla base della razza e del rispetto che un membro guadagna dalle azioni che compie per il beneficio del gruppo.

Harlon, sotto il nickname di “Money”, comincia, giorno dopo giorno, a scalare la gerarchia della gang, iniziando anche a far tatuare il proprio corpo dal compagno di cella, così da dimostrare apertamente la propria affiliazione. Un giorno, durante una rivolta carceraria ordinata dalla “Bestia”, Jacob viene ripreso da una telecamera di sorveglianza mentre uccide un prigioniero che stava attaccando Herman Gómez, il leader dei Sureños. Con questa prova, Money viene ufficialmente condannato ad ulteriori anni di prigione per aver agito nell’interesse di una gang, probabilmente quintuplicando gli iniziali due anni. Prima di essere scortato nel carcere di massima sicurezza, jacob ordina alla moglie di dimenticarsi che lui esiste. Kate quindi chiede ufficialmente il divorzio.

La fratellanza: il cast del film

Abbiamo visto la trama del film La fratellanza, ma qual è il cast? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Nikolaj Coster-Waldau: Jacob Harlon / Money

Omari Hardwick: Ed Kutcher

Lake Bell: Kate Harlon

Jon Bernthal: Frank / Shotgun

Emory Cohen: Howie

Jeffrey Donovan: Bottles

Evan Jones: Chopper

Jessy Schram: Jennifer

Benjamin Bratt: sceriffo Sanchez

Holt McCallany: La Bestia

Juan Pablo Raba: Herman Gómez

Matt Gerald: Phil Cole

Michael Landes: Steve

Keith Jardine: Ripper

Chris Browning:Toby Simms / Redwood

Max Greenfield: Tom

Streaming e tv

Dove vedere La fratellanza in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – domenica 17 gennaio 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.

