La fortuna: il cast completo della serie tv

A partire da questa sera, lunedì 30 maggio 2022, va in onda la prima puntata de La fortuna, una miniserie distribuita in prima serata su Rai 1 che racconta un’avventura in mezzo al mare. Una caccia al tesoro, per la precisione. Il capitano Frank Wild, grazie alle risorse a propria disposizione, ha trovato un tesoro sepolto sui fondali dell’oceano, ben custodito dalla nave La fortuna, affondata nell’800 dalla marina britannica. Quando però il capitano si impossessa delle monete d’oro scovate, la Spagna si fa sentire a gran voce e pretende che quel tesoro venga restituito. Per questo sceglie un giovane diplomatico come intermediario. Il suo nome è Alex Ventura, che però non opererà da solo. Avrà con un sé una squadra, composta da Lucia – funzionaria del Ministero della Cultura spagnolo – e Jonas Pierce, un avvocato che ha un debole per le storie di pirati. Ma chi fa parte del cast? Scopriamolo insieme.

Il cast

Partiamo dal capitano Frank Wild che si ritrova sommerso da un tesoro dimenticato sui fondali dell’oceano. Ad interpretare questa versione moderna di pirata è Stanley Tucci, attore ben noto in quel di Hollywood. Il giovane funzionario inviato dalla Spagna invece ha le fattezze di Alvaro Mel. Di seguito vediamo il cast completo de La fortuna:

Alvaro Mel è Alex Ventura

Ana Polvorosa è Lucia Vallarta

Clarke Peters è Jonas Pierce

Stanley Tucci è Frank Wild

Manolo Solo è Horacio Valverde

Karra Elejalde è Enrique Moliner

T’nia Miller è Susan McLean

Blakca Portillo è Zeta

La fortuna streaming e TV

Dove vedere La fortuna in diretta TV e live streaming? La miniserie, come già anticipato, va in onda in prima serata su Rai 1. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi sul tasto 1 del telecomando oppure al tasto 501 per l’HD. Se invece vi interessa seguire l’avventura in live streaming potete accedere a RaiPlay, servizio gratuito previa registrazione che funziona via desktop e via app. Ma c’è di più: grazie alla funzione on-demand, potrete recuperare gli episodi già andati in onda anche in un secondo momento.