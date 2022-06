La figlia del generale: trama, cast e streaming del film su La7

Questa sera, giovedì 30 giugno 2022, va in onda La figlia del generale, un film del 1999 con protagonista John Travolta. Diretto da Simon West, la storia è tratta dall’omonimo romanzo pubblicato nel 1992 da Nelson DeMille. La pellicola dura circa 116 minuti. Di seguito vediamo la trama e il cast.

Trama

Partiamo dalla trama di La figlia del generale. Il protagonista è Paul Brenner, un veterano del Vietnman che lavora presso il dipartimento investigativo dell’esercito. Ingaggiato da William Kent per indagare su un traffico di armi in Georgia, si reca sul posto dove viene rinvenuto il cadavere di Elizabeth, figlia del generale Campbell. La donna sul corpo riporta segni di violenza ed è stata trovata nuda e legata. Ad affiancare Paul nelle indagini ci sarà la sua ex, Sarah, che lavora come psicologa dell’esercito.

La figlia del generale: il cast del film

Come già anticipato, il protagonista del film è John Travolta, attore americano ben noto anche in Italia che interpreta Paul Brenner. Di seguito vediamo tutti gli attori e i rispettivi personaggi che popolano il cast di La figlia del generale:

John Travolta: Paul Brenner

Madeleine Stowe: Sara Sunhill

James Cromwell: generale Joseph Campbell

Timothy Hutton: colonnello William Kent

Leslie Stefanson: capitano Elizabeth Campbell

James Woods: colonnello Robert Moore

Boyd Kestner: capitano Jake Elby

Daniel von Bargen: sceriffo Yardley

Chris Snyder: vicesceriffo Wes Yardley

Clarence Williams III: colonnello George Fowler

Mark Boone Junior: sergente Dalbert Elkins

John Beasley: colonnello Donald Slesinger

Brad Beyer: capitano Bransford

John Benjamin Hickey: capitano Goodson

John Frankenheimer: generale Sonnenberg

Michael Swiney: sergente

Brent Miller: soldato

Streaming e TV

Dove vedere La figlia del generale in diretta TV e in streaming? Il film, come già detto, va in onda giovedì 30 giugno 2022 in prima serata su La7 a partire dalle ore 21:15. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 7 del telecomando. Chi dispone di un abbonamento alla pay-tv di Sky può trovarlo anche al tasto 107. Se invece vi interessa seguire il film in live streaming potete accedere gratuitamente alla piattaforma di LA7 che trovate qui.