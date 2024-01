La Fiera delle Illusioni – Nightmare Alley: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, 4 gennaio 2024, su Rai 3 in prima visione dalle 21.20 va in onda il film La fiera delle illusioni, pellicola del 2021 diretta da Guillermo del Toro, con Bradley Cooper e Cate Blanchett. Vediamo insieme la trama e il cast.

Trama

Il film è ambientato negli anni ’40 e racconta la storia di un uomo, Stanton Carlisle (Bradley Cooper), di un Luna Park, che oltre a svolgere la mansione di giostraio, è anche un abilissimo truffatore. Riesce, infatti, con grande facilità a manipolare le persone, grazie a una retorica breve e d’impatto. Per mettere a segno al meglio i suoi imbrogli, l’uomo lavora con una psichiatra, Lilith Ritter (Cate Blanchett), più infida di lui, per estorcere con l’inganno del denaro agli spettatori. Le vittime delle sue truffe sono gli esponenti dell’élite newyorchese e i suoi colpi si sono affinati col tempo, grazie all’amicizia con una chiaroveggente Zeena (Toni Collette) e al marito, Pete (David Strathairn), un ex mentalista, che lavoro con lui nel parcogiochi itinerante.

Nello stesso Luna Park si trovano anche Molly (Rooney Mara), molto legata a Stanton, il capo imbonitore Clem (Willem Dafoe) e il forzuto Bruno the Strongman (Ron Perlman). Quando un ricco impresario ed esponente dell’alta società, Ezra Grindle (Richard Jenkins), si ritrova tra il pubblico del parcogiochi, Stanton sembra aver trovato la sua prossima vittima e chiede aiuto alla fidata dottoressa Ritter per truffare il magnate, ma non immagina di certo che quest’ultima sia, in realtà, una sua astuta e abile rivale…

La Fiera delle Illusioni – Nightmare Alley: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast? Protagonisti sono gli attori Bradley Cooper, Cate Blanchett, Rooney Mara, Toni Collette, Willem Dafoe, David Strathairn, Ron Perlman, Holt McCallany, Jim Beaver, Richard Jenkins, Mark Povinelli. Di seguito il cast completo con attori e relativi personaggi interpretati.

Bradley Cooper: Stanton “Stan” Carlisle

Cate Blanchett: Lilith Ritter

Toni Collette: Zeena Krumbein

Willem Dafoe: Clem Hoately

Richard Jenkins: Ezra Grindle

Rooney Mara: Molly

Ron Perlman: Bruno

David Strathairn: Pete Krumbein

Holt McCallany: Anderson

Streaming e tv