La felicità degli altri: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, mercoledì 17 agosto 2022, va in onda La felicità degli altri su Rai 3. Si tratta di un film francese diretto da Daniel Cohen uscito nel 2020. La commedia in lingua originale si intitola Le bonheur des uns e dura 104 minuti. Scopriamo la trama e il cast.

Trama

Partiamo dalla trama. La felicità degli altri racconta di quattro amici o meglio due coppie ben consolidate formate d aLea e Marc e Karine e Francis. Sono amici da anni e ognuno svolge un ruolo ben preciso nel gruppo e questo permette di preservare l’armonia. Un giorno però le acque si smuovono nel momento in cui Lea annuncia di star scrivendo un romanzo e, una volta pubblicato, diventa un best seller garantendole successo. A quel punto il gruppo inizia ad incrinarsi fino ad andare in frantumi. Gli amici non sono colpiti dal suo sforzo, anzi, manifestano forti gelosie e invidie per aver raggiunto quel traguardo da sola e per questo Lea prende le distanze, soprattutto quando subisce cattiverie.

La felicità degli altri: il cast del film

Ora che abbiamo visto la trama, scopriamo invece chi fa parte del cast. Di seguito ecco l’elenco di personaggi e attori che compongono il cast di La felicità degli altri:

Streaming e TV

Dove vedere La felicità degli altri in diretta TV e live streaming? Il film, come abbiamo già detto, va in onda in prima serata mercoledì 17 agosto 2022 alle ore 21:20 su Rai 3. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi sul tasto 3 del telecomando oppure al tasto 503 per l’HD. Chi invece vuole seguire le avventure dei moschettieri in live streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a RaiPlay, sia via desktop che tramite app.