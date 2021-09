La favorita: trama, cast e streaming del film

Questa sera, giovedì 9 settembre 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda La favorita, film del 2018 diretto da Yorgos Lanthimos. Il film ha come protagoniste Olivia Colman, Emma Stone e Rachel Weisz e ha ricevuto 10 candidature agli Oscar, 12 candidature ai Premi BAFTA e 5 candidature ai Golden Globe. Olivia Colman è stata premiata con il premio Oscar, il Golden Globe e la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel 1708, mentre la Gran Bretagna è in guerra con la Francia, siede sul trono la regina Anna; la donna, non più giovanissima e dalla salute cagionevole, da tempo trascura il suo regno: mentre i membri della corte si danno al gozzoviglio, lei preferisce allevare i suoi 17 conigli, ognuno dei quali rappresenta un figlio che lei ha perso nel corso degli anni. Ad amministrare il potere è in effetti Sarah Churchill, detta Lady Marlborough, sua Keeper of the Privy Purse e fidata consigliera, la quale approfitta della sua posizione per favorire il Primo Ministro whig Sidney Godolphin e il marito, militare impegnato nella guerra. Sarah ha come nemico Robert Harley, un tory proprietario terriero che vorrebbe la fine della guerra per evitare il raddoppio delle tasse. Un giorno a corte arriva Abigail Hill, cugina di Sarah caduta in disgrazia dopo che suo padre l’ha utilizzata come pagamento dei suoi debiti di gioco. La ragazza, determinata a riacquisire una posizione sociale alta, viene messa a lavorare come sguattera; tuttavia ben presto inizia a farsi notare dalla Regina…

La favorita: il cast completo del film

Abbiamo visto la trama de La favorita, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Olivia Colman: Regina Anna di Gran Bretagna

Emma Stone: Abigail Masham

Rachel Weisz: Sarah Churchill

Nicholas Hoult: Robert Harley

Joe Alwyn: Samuel Masham

Mark Gatiss: John Churchill

James Smith: Sidney Godolphin

Streaming e tv

Dove vedere La favorita in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 9 settembre 2021 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.