Questa sera, giovedì 25 marzo 2021, su Italia 1 va in onda il film La fabbrica del cioccolato, pellicola del 2005 diretta da Tim Burton e che vanta un cast stellare, composto tra gli altri da Johnny Depp e Freddie Highmore.

Trama

Charlie Bucket è un bambino che viene da una famiglia molto povera, vive in una casa malandata con la mamma, il papà e i suoi quattro nonni. La sua è una vita molto umile, si mangia zuppa di cavolo a pranzo e a cena, ma Charlie ha un debole per la cioccolata. A causa della carenza economica familiare, Charlie però non può comprarla, può mangiarla soltanto una volta l’anno, il giorno del suo compleanno, perché gli viene regalata. Un giorno, mangiando la cioccolata, la sua vita cambia per sempre perché trova un biglietto d’oro all’interno della tavoletta per visitare la fabbrica di cioccolato del cioccolatiere più famoso al mondo: Willy Wonka.

Da tempo Willy Wonka aveva chiuso i cancelli al pubblico, aveva licenziato tutto lo staff perché qualcuno aveva rubato le sue preziose ricette rendendole pubbliche. Ma, a distanza di tempo, Wonka ha deciso di riaprire le porte soltanto a cinque fortunati che troveranno il biglietto d’oro all’interno delle tavolette di cioccolato Wonka, sparse in tutto il mondo.

Tra i cinque bambini, secondo la trama de La fabbrica di cioccolato, soltanto uno potrà vincere un premio speciale. Oltre a Charlie, arrivano anche il goloso Augustus Gloop, la viziatissima Veruca Salt, la vanitosa campionessa di gomma da masticare Violetta e Mike Tivù, un bambino ossessionato dai videogame. Quando Charlie apre la sua barretta del compleanno, però, non trova alcun biglietto. Quando poi, per strada, raccoglie delle banconote, corre per comprarsi una barretta ed è lì che scova l’ultimo dei cinque biglietti d’oro. E ha così inizio la sua avventura.

La fabbrica di cioccolato: il cast completo

Chi vediamo nel cast del film? Partiamo dal protagonista, Johnny Depp, che interpreta l’eccentrico Willy Wonka. Al suo fianco vediamo Freddie Highmore (uno degli attori della serie Leonardo), che interpreta Charlie Bucket, Helena Bonham Carter che interpreta Mrs Bucket e David Kelly che interpreta il nonno Joe.

Poi vediamo Noah Taylor, Missi Pyle, James Fox, Deep Roy, Christopher Lee, Philip Wiegratz, Adam Godley, AnnaSophia Robb, Franziska Troegner, Julia Winter, Jordan Fry, Blair Dunlop, Liz Smith, Eileen Essell, Harry Taylor e Garrick Hagon. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati:

Johnny Depp: Willy Wonka

Freddie Highmore: Charlie Bucket

David Kelly: Nonno Joe

Noah Taylor: Mr. Bucket

Helena Bonham Carter: Mrs. Bucket

AnnaSophia Robb: Violetta Beauregarde

Missi Pyle: Mrs. Beauregarde

Julia Winter: Veruca Salt

James Fox: Mr. Salt

Christopher Lee: Dott. Wilbur Wonka

Deep Roy: Umpa Lumpa

Jordan Fry: Mike Tivù

Adam Godley: Mr. Tivù

Philip Wiegratz: Augustus Gloop

Franziska Troegner: Mrs. Gloop

Blair Dunlop: Willy Wonka (bambino)

Liz Smith: Nonna Georgina

Eileen Essell: Nonna Josephine

David Morris: Nonno George

Nitin Ganatra: principe Pondicherry

Shelley Conn: principessa Pondicherry

Oscar James: Negoziante

Annette Badland: Sig.ra Jolly

Ecco il trailer in italiano del film di Tim Burton del 2005 con Johnny Depp La fabbrica di cioccolato.

