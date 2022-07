La fabbrica del mondo: anticipazioni e ospiti di Marco Paolini su Rai 3

Questa sera, sabato 16 luglio 2022, va in onda La fabbrica del mondo, un programma di Marco Paolini di ritorno sui piccoli schermi di Rai 3. La trasmissione va in onda in replica sul terzo canale di Viale Mazzini e ripropone le riflessioni del conduttore che utilizza una narrazione teatrale unendola alla divulgazione scientifica, al cinema, alla letteratura, economia, scienza. Di seguito vediamo le anticipazioni della prima puntata in onda questo sabato.

Anticipazioni e ospiti del programma

Trattandosi di puntate già andate in onda, quella di questa sera è certamente una replica. In particolare, riguarda la puntata Pipistrelli e virus. L’obiettivo de La fabbrica del mondo è affrontare tutti i temi che toccano il nostro pianeta, dalla crisi ambientale alla pandemia. Il senso del programma è stato spiegato da Marco Paolini all’Ansa: “Lo chiamiamo fabbrica perché è il risultato di tutte le azioni che facciamo. Gli esseri umani hanno raggiunto grazie alla tecnologia, dei livelli di azione che ci fanno associare ad una delle forze naturali, il vento l’acqua, la grandine o ai mega disastri climatici. Noi siamo un’alluvione, siccità, tifone, ma al tempo siamo anche l’arca”. La puntata che va in onda questa sera parte da una riflessione della dottoressa Rachel Carson e approfondisce la sua battaglia contro il Ddt.

La fabbrica del mondo streaming e TV

Dove vedere La fabbrica del mondo in diretta TV e live streaming? Il film va in onda in prima serata su Rai 3 sabato 16 luglio 2022. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 3 del telecomando oppure al tasto 503 per l’HD dalle ore 21:20. Se invece vi interessa seguire la diretta streaming potete accedere a RaiPlay, la piattaforma che consente di seguire tutto ciò che passa in TV. Come funziona? Basta effettuare la registrazione anche via social tramite desktop o app, dopodiché selezionare il programma o il canale che più vi interessa.