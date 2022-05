La donna per me: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, lunedì 23 maggio 2022, su Sky Cinema Uno va in onda il film La donna per me, una commedia sentimentale del 2022, diretta da Marco Martani, con protagonisti Andrea Arcangeli e Alessandra Mastronardi. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film La donna per me? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film racconta la storia di Andrea (Andrea Arcangeli), un giovane trentenne che sta per convolare a nozze con Laura (Alessandra Mastronardi), una ragazza conosciuta ai tempi dell’università. I due, in coppia da diversi anni, stanno costruendo una vita insieme, ma Andrea, nonostante non lo dia a vedere, sembra avere più di qualche dubbio al riguardo. L’idea che stia per compiere una delle scelte più importanti della sua vita lo rende nervoso, tanto che inizia a pensare cosa sarebbe accaduto se non avesse scelto Laura come compagna.

Come per magia, Andrea si risveglia in un’altra vita, nella quale Laura non è mai stata esistita. Ogni giorno il giovane è una diversa versione di se stesso e vive momenti e situazioni che finora non aveva mai preso in considerazione: un giorno è un single dongiovanni, un altro una rockstar di grande fama e via dicendo. L’assenza della sua Laura, però, inizia a farsi sentire e sarà in quel momento che Andrea dovrà riuscire a rompere l’incantesimo, che gli permette di vivere realtà alternative. Ma come riuscirà a tornare alla sua vera vita?

La donna per me: il cast e il trailer del film

Tanti gli attori che hanno preso parte a questa commedia diretta da Marco Martani. Tra i principali ricordiamo Andrea Arcangeli, Alessandra Mastronardi, Stefano Fresi, Cristiano Caccamo, Eduardo Scarpetta, Fabio Morici, Francesco Gabbani, Angela Curri, Massimo Wertmüller. Di seguito il trailer ufficiale del film.

Streaming e tv

Dove vedere La donna per me in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 23 maggio 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.