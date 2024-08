La donna in mare: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, 16 agosto 2024, su Rai 2 in prima serata e in prima visione va in onda il film La donna in mare. Un avvincente giallo tedesco del 2023 diretto da Thomas Berger. Vediamo insieme trama e cast e tutte le informazioni.

Trama

Dopo aver ricevuto un messaggio inquietante dall’ex collega Hella Christensen, il detective Simon Kessler parte per Nordholm consapevole che deve esserle successo qualcosa di brutto. La barca a vela di Christensen viene trovata abbandonata in mare aperto e vengono rinvenute macchie del suo sangue, eppure non c’è traccia della donna. Nel frattempo, la squadra investigativa registra anche la morte della quindicenne Viviane, trovata nei boschi dalla sua amica Charlotte Broder e probabilmente morta per overdose. Kessler, intanto, si rende conto di quanto poco sapesse sulla vita dell’ex collega.

La donna in mare: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast? Troviamo attori tedeschi come Heino Ferch, Anja Kling, Isabell Polak, Tom Radisch, Leslie Malton, Stefan Kurt, Ann-Kathrin Kramer, Maximilian von Pufendorf.

Streaming e tv

Dove vedere La donna in mare in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 2 questa sera, 16 agosto 2024, alle ore 21.20 in prima visione. Anche in streaming e on demand su Rai Play.